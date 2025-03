Desde el 2012, el Banco de Crédito del Perú (BCP) ha asumido un rol activo en el apoyo a la educación y el desarrollo sostenible del país, a través de su programa Becas BCP. Más de 1.100 jóvenes talentosos que no cuentan con los recursos necesarios han transformado sus planes en realidad gracias a esta iniciativa, que brinda acceso a una educación superior de calidad en alianza con las mejores instituciones educativas del país. José Vidal forma parte de este grupo de jóvenes destacados.

Historia de éxito

Trujillano, el menor de tres hermanos e hijo de docentes de escuelas públicas, José estudió en el COAR La Libertad. Luego postuló al programa Becas BCP y pudo ingresar a la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), a la carrera de Ingeniería Mecánica, en el 2019. La beca cubrió los costos académicos, de graduación y titulación.

“Siempre tuve esa visión de acceder a oportunidades que me permitieran expandir mis conocimientos y crecer de manera íntegra. Fue ahí donde escuché por primera vez sobre la Beca BCP, un proceso que exigía no solo habilidades académicas, sino también habilidades blandas”, comenta.

Durante su formación, destacó académicamente y se posicionó en el décimo superior de su carrera. Incluso fue seleccionado en el 2023 para realizar su Real Life Experience (RLE) en el prestigioso John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) de la Universidad de Harvard. Entre marzo y agosto, colaboró con un grupo de investigación de la Escuela de Ingeniería y de Ciencias Aplicadas de dicha institución, sumergiéndose en un ambiente de innovación y desarrollo tecnológico. Al regresar al Perú, continuó su trabajo de manera remota, aportando su conocimiento y experiencia adquirida.

“No solo trabajé con estudiantes y profesionales de alto nivel, sino que también conocí personas de todo el mundo con una mentalidad global, lo que me permitió enriquecerme de sus culturas y metodologías de estudio y trabajo. Aprendí a equilibrar la vida personal y académica, disfrutando del camino mientras se alcanzan grandes metas. Más allá del conocimiento adquirido, esta experiencia me dio amigos para toda la vida y me permitió construir una red de contactos que jamás imaginé tener antes de llegar a Harvard”, afirma.

Ese mismo año, en octubre, José realizó prácticas en el Centro de Investigación y Patrimonio de UTEC. Ahí participó en un proyecto de conservación de las piedras del cuarto de rescate del Inca Atahualpa en Cajamarca, una iniciativa desarrollada en convenio con el Ministerio de Cultura.

En julio del 2024, culminó sus estudios superiores, al igual que otros 71 becarios BCP que egresaron de las mejores universidades e institutos del país ese año. A partir de entonces, todos ellos ingresaron a la Red de Egresados Alumni, una comunidad que tiene como finalidad continuar apoyándolos en su trayectoria profesional luego de haber culminado sus estudios.

“Obtener la beca me permitió salir de mi ciudad natal, enfrentar nuevos desafíos y acceder a experiencias que de otro modo no habría tenido. Este cambio no solo impactó mi vida, sino también la de mi familia, ya que implicó estar lejos de ellos, pero con la certeza de que estaba construyendo un camino con más oportunidades”, puntualiza José.

Un futuro por delante

Actualmente, José trabaja en WSP, una empresa líder mundial en consultoría de ingeniería y servicios profesionales. Su enfoque, basado en objetivos y evaluaciones de factibilidad, sigue una metodología estructurada que permite elaborar informes detallados para los clientes antes de la etapa de construcción. Puntualmente, se desempeña como analista en el área de Proyectos.

“El BCP también jugó un papel crucial en mi trayectoria profesional. En mi búsqueda de oportunidades, encontré la convocatoria de trabajo a través del grupo de BCP Alumni, donde conocí la empresa y su interés en atraer talento. La Beca BCP no solo es un apoyo durante la universidad, sino un programa integral que brinda acompañamiento y soporte incluso después de egresar”, finaliza.

Su historia es solo un ejemplo del impacto que tiene Becas BCP en la vida de jóvenes talentosos de colegios públicos y privados que, a pesar de su potencial, enfrentan barreras económicas para acceder a una educación superior de calidad. Además, los acompaña en su formación integral, brindándoles herramientas para desarrollar su talento y fortalecer sus habilidades y competencias.

Con cada becario que egresa, el BCP no solo transforma vidas, sino que también contribuye al desarrollo del Perú, y afianza su compromiso con la educación como motor de cambio y progreso.

