Hay enseñanzas que no tienen fecha de vencimiento. Las madres nos enseñan hábitos, costumbres y pequeñas lecciones que permanecen con nosotros para siempre: desde cómo organizar el hogar hasta elegir mejor para quienes más queremos. Porque, aunque el Día de la Madre ya pasó, lo que aprendimos de ellas sigue acompañándonos todos los días del año.

Bajo esa idea, Tottus presentó la campaña “De mamá aprendí que lo puedo Tottus”, una iniciativa que buscó reconocer esos aprendizajes cotidianos que trascienden generaciones y que hoy siguen reflejándose en la manera en que vivimos, compartimos y cuidamos a nuestras familias.

Como parte de la campaña, diferentes tiendas Tottus de Lima contaron con cabinas especiales donde las personas pudieron dejar mensajes dedicados a sus mamás, compartiendo recuerdos, agradecimientos y enseñanzas que marcaron sus vidas. Estos mensajes también fueron difundidos por televisión nacional, llevando esas historias y emociones a más hogares peruanos.

Con esta iniciativa, la marca reafirma su intención de conectar con las familias desde experiencias reales y cercanas, recordando que las enseñanzas de mamá siguen presentes en cada gesto, en cada elección y en cada momento compartido.

Mira cómo se vivió la activación:





“De mamá aprendí que lo puedo Tottus”. Porque todo lo que nos enseñó se queda para siempre, en cada gesto, en cada elección y en cada día del año.

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