Por Content LAB

Una vez más, la noche se convirtió en el punto de encuentro perfecto para quienes conforman el segmento Enalta del BCP, clientes de alto patrimonio y de larga relación con el banco. Entre el 27 y el 29 de agosto, el espacio La Pelousse del Jockey Club del Perú acogió el Enalta Winefest 2026, una experiencia diseñada para reconocer la preferencia y retribuir la confianza depositada en la entidad financiera.