Una vez más, la noche se convirtió en el punto de encuentro perfecto para quienes conforman el segmento Enalta del BCP, clientes de alto patrimonio y de larga relación con el banco. Entre el 27 y el 29 de agosto, el espacio La Pelousse del Jockey Club del Perú acogió el Enalta Winefest 2026, una experiencia diseñada para reconocer la preferencia y retribuir la confianza depositada en la entidad financiera.

En esta edición, el hilo conductor fue el concepto de Terroir, término francés que alude al conjunto de condiciones geográficas, climáticas y culturales que dan identidad a un vino. Conectando así la cata con una cuidada atmósfera de entretenimiento y cultura.

Una experiencia exclusiva

La cita reunió a destacadas casas de vino locales e internacionales, barras libres de marcas reconocidas y firmas de alta gama como Mercedes-Benz, AMEX y Carolina Herrera. Los asistentes también pudieron disfrutar del espacio de cata interactiva Qore -el programa de Lealtad del BCP-, una muestra de arte contemporáneo curada por Renzo Pittaluga, gastronomía de primer nivel y presentaciones de música en vivo que marcaron el ritmo de las jornadas.

“Eventos como el Enalta Winefest nos permiten estar más cerca de nuestros clientes, agradecerles por su confianza y seguir construyendo una relación que va más allá de lo financiero.” destacó Kary Orlandini, Gerente de Segmento Enalta del BCP, enfatizando la importancia de diseñar momentos que sintonicen con los intereses y estilo de vida de su público.

El encuentro también contó con el Lounge BCP Enalta, una zona inmersiva donde los asistentes exploraron la propuesta integral de la banca premium. El espacio recreó el proceso vitivinícola para acercar las alternativas financieras a los invitados.

Asesoría integral e innovación patrimonial

Para atender a ejecutivos, empresarios e inversionistas cada vez más sofisticados, la entidad ofrece soluciones especializadas como el crédito hipotecario inversión, Qore - el programa de lealtad y canales digitales desde donde pueden gestionar sus inversiones o adquirir fondos mutuos.

“Cada uno de nuestros clientes Enalta cuenta con un asesor financiero, un asesor de inversiones y tienen productos diferenciados e innovadores a su disposición”, remarcó Orlandini, al subrayar el pilar de atención personalizada y cercana.

Esta oferta se complementa con espacios físicos exclusivos en las oficinas Enalta, donde los usuarios reciben soporte continuo para rentabilizar su capital de acuerdo con sus proyectos de vida.

De esta manera, el BCP refuerza su posición en el segmento afluente combinando respaldo financiero con vivencias exclusivas. Y con esta nueva edición del Enalta Winefest, el encuentro se convierte una vez más en su complemento y en donde se fortalece la propuesta de valor.

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