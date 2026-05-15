El uso de datos móviles continúa ganando relevancia en la vida cotidiana de los peruanos, impulsado por el entretenimiento digital, el trabajo, la educación y el acceso a servicios en línea. Frente a este escenario, Bitel anunció una promoción para usuarios postpago que incorpora navegación ilimitada en red 5G sin costo adicional, beneficio que estará disponible según el plan contratado, la cobertura y la compatibilidad del equipo.

La promoción estará disponible a nivel nacional para nuevas líneas, migraciones desde prepago y portabilidad desde otros operadores. La iniciativa responde a un escenario en el que los usuarios utilizan cada vez más datos móviles para actividades cotidianas como ver contenido en alta calidad, conectarse a clases o reuniones virtuales, jugar en línea y usar aplicaciones que requieren una conexión más estable.

El beneficio se asignará de acuerdo con el plan postpago contratado. Los usuarios con planes de S/39.90 accederán a 5G gratis por 6 meses; quienes contraten planes entre S/49.90 y S/99.90 contarán con el beneficio por 12 meses; mientras que los usuarios de planes desde S/105.90 podrán acceder a 5G gratis de forma continua, siempre que mantengan su línea activa. De esta manera, Bitel busca ofrecer una alternativa para quienes demandan mayor capacidad de navegación móvil.

El beneficio se activará cuando el usuario haya consumido los GB incluidos en su plan. A partir de ese momento, podrá continuar navegando en red 5G sin consumir datos adicionales, siempre que se encuentre dentro de una zona con cobertura 5G y utilice un equipo compatible.

“En Bitel queremos que más peruanos puedan experimentar los beneficios reales del 5G, no solo como una tecnología de futuro, sino como una herramienta concreta para mejorar su conectividad diaria. Esta promoción nos permite acercar una red de mayor velocidad, estabilidad y capacidad a nuevos usuarios postpago, acompañando sus necesidades de consumo digital”, señaló Mr. Le Van Chi, Gerente Comercial de Bitel.

A diferencia de un paquete adicional de datos, este beneficio permite que el usuario continúe conectado en red 5G después de consumir los GB de su plan, bajo las condiciones de cobertura y compatibilidad correspondientes. Para quienes utilizan el celular de forma intensiva, esta modalidad puede representar una ventaja en actividades que demandan mayor consumo de datos, como reproducción de video, videojuegos en línea, videollamadas o uso frecuente de aplicaciones digitales.

Entre los principales beneficios del 5G se encuentran una mayor velocidad de navegación, ideal para streaming, gaming y consumo de contenido en alta calidad; menor latencia, clave para aplicaciones en tiempo real; y una conexión más estable, incluso en entornos de alta demanda. Estas características permiten una experiencia digital más fluida e intensiva, alineada con los nuevos hábitos de consumo de los usuarios.

Con esta iniciativa, Bitel reafirma su compromiso con la inclusión digital en el Perú, acercando tecnología de última generación a más personas y contribuyendo al cierre de brechas de conectividad. La compañía busca que el acceso a una mejor red no solo impulse nuevas formas de entretenimiento y comunicación, sino también oportunidades en educación, emprendimiento y servicios digitales.

Publirreportaje