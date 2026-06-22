La conectividad 5G continúa avanzando en el país y se consolida como una herramienta clave para impulsar nuevas experiencias digitales, mayor velocidad de navegación y mejores oportunidades de acceso a servicios tecnológicos. En este contexto, Bitel se posiciona como la empresa con mayor cobertura garantizada 5G en el Perú, de acuerdo con la plataforma oficial Checa tu Señal de Osiptel.

Según la información reportada al primer semestre de 2026 y publicada por el regulador, Bitel registra una cobertura garantizada 5G nacional de 13.01%, ubicándose por encima de Claro, que alcanza 9.67%; Movistar, con 0.97%; y Entel, con 0.00%.

Este resultado refleja el trabajo sostenido de la compañía por fortalecer su infraestructura y acercar la conectividad de nueva generación a más peruanos. Asimismo, se da en un contexto importante para el desarrollo del 5G en el país: en 2025, Bitel fue una de las operadoras adjudicatarias de espectro en la banda de 3.5 GHz para el despliegue de esta tecnología, obteniendo el bloque 3400-3500 MHz tras alcanzar el mejor puntaje en propuestas de cobertura adicional.

Como parte de esta estrategia, Bitel se convierte también en la primera red con 5G ilimitado gratis, permitiendo que más usuarios puedan acceder a los beneficios de esta tecnología sin costos adicionales. Con ello, la compañía busca impulsar una experiencia de navegación superior y contribuir a reducir la brecha digital en más regiones del Perú.

La tecnología 5G representa una evolución en las telecomunicaciones al ofrecer mayores velocidades de conexión, menor latencia y una mejor experiencia para actividades como streaming en alta definición, videojuegos en línea, videollamadas y el uso simultáneo de múltiples dispositivos. Además, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de servicios digitales en educación, salud, entretenimiento, productividad y transformación empresarial.

Con la mayor cobertura garantizada 5G del país, la reciente adjudicación de espectro y la introducción del 5G ilimitado gratis, Bitel reafirma su apuesta por democratizar el acceso a la conectividad de nueva generación y seguir conectando mejor a más peruanos.

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