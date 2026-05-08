Resumen

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BCP también recordó que la educación financiera es un pilar clave para asegurar que esta inclusión sea sostenible en el tiempo. Foto: Indecopi.
BCP también recordó que la educación financiera es un pilar clave para asegurar que esta inclusión sea sostenible en el tiempo. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

En los últimos años, el acceso a servicios financieros formales en el Perú ha tenido un avance significativo. En ese contexto, el BCP contribuyó a que más de 7 millones de personas se incorporen al sistema financiero desde el 2020, a través de cuentas de ahorro BCP y Yape.

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