En los últimos años, el acceso a servicios financieros formales en el Perú ha tenido un avance significativo. En ese contexto, el BCP contribuyó a que más de 7 millones de personas se incorporen al sistema financiero desde el 2020, a través de cuentas de ahorro BCP y Yape.

“En el BCP estamos convencidos de que la empresa privada puede aportar de manera importante al desarrollo del país desde su quehacer diario. Por ejemplo, a través de la inclusión financiera ayudamos a cerrar brechas sociales y construir un crecimiento más equitativo”, sostuvo Diego Cavero, gerente general del BCP.

Del total de personas incluidas, el 51% proviene de regiones, con una presencia relevante en departamentos como La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca y Piura. Asimismo, el 51% son mujeres, lo que evidencia avances en la reducción de brechas territoriales y de género en el acceso a servicios financieros formales.

“Pero para el banco, la inclusión financiera va más allá de la apertura de una cuenta. Por ello, en este hito consideramos a personas que no solo accedieron por primera vez a una cuenta en el BCP o Yape, sino que además utilizan estos servicios de manera activa, registrando al menos tres transacciones en promedio al mes”, agregó Cavero.

BCP también recordó que la educación financiera es un pilar clave para asegurar que esta inclusión sea sostenible en el tiempo. En esa línea, desde el 2021, más de 2 millones de personas han sido capacitadas a través de iniciativas como el ABC del BCP, el programa de educación financiera del BCP.