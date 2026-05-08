Resumen

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A través de los tres acuerdos firmados anteriormente entre el ICO y BBVA en Perú se han financiado 4 proyectos por importe global de 260 millones de euros. Foto: GEC.
A través de los tres acuerdos firmados anteriormente entre el ICO y BBVA en Perú se han financiado 4 proyectos por importe global de 260 millones de euros. Foto: GEC.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco BBVA en Perú han suscrito un nuevo acuerdo de financiación por un importe de hasta US$150 millones en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, con el objetivo de apoyar proyectos de inversión, crecimiento y actividad exportadora de empresas con interés español en Perú.

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