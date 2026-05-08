El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco BBVA en Perú han suscrito un nuevo acuerdo de financiación por un importe de hasta US$150 millones en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, con el objetivo de apoyar proyectos de inversión, crecimiento y actividad exportadora de empresas con interés español en Perú.

Este es el cuarto acuerdo de este tipo entre ambas instituciones y el décimo que el ICO suscribe con una entidad del Grupo BBVA en el marco de este programa: cuatro en Perú, tres en México, dos en Colombia y uno en Turquía.

A través de los tres acuerdos firmados anteriormente entre el ICO y BBVA en Perú se han financiado 4 proyectos por importe global de 260 millones de euros, pertenecientes a los sectores de producción/distribución de energía eléctrica, gas, agua y construcción.

“El crecimiento de un país depende de empresas con visión y acceso a oportunidades. Por eso, esta alianza entre BBVA e ICO permitirá canalizar financiamiento hacia proyectos que modernizan la economía, fortalecen la sostenibilidad y generan empleo. Nuestro compromiso es seguir siendo el socio estratégico de quienes apuestan por crecer y transformar el Perú”, afirmó Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú.

El nuevo acuerdo, alineado con los objetivos de sostenibilidad y transformación digital de la Estrategia ICO 2022-2027 y con las prioridades del Plan de Recuperación y del programa Next Generation EU, impulsará iniciativas de eficiencia energética, energías renovables y movilidad sostenible, así como la financiación de proyectos digitales y tecnológicos.

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Se apoyarán proyectos empresariales en todos los sectores, especialmente en manufacturas, energía, servicios, infraestructuras y transporte, considerados estratégicos para la diversificación y el desarrollo económico bilateral.

“Este nuevo acuerdo con BBVA en Perú refuerza el compromiso del ICO con el impulso de proyectos empresariales con interés español en mercados estratégicos para nuestra economía, como es América Latina. A través de la Línea ICO Canal Internacional, seguimos impulsando la sostenibilidad y la transformación digital en los procesos de internacionalización de las empresas españolas. Esta colaboración refleja nuestra vocación de actuar como socio financiero de referencia en proyectos que impulsan un modelo de crecimiento sostenible”, agregó por su parte Manuel Illueca, presidente del ICO.

Para la entidad financiera peruana esta alianza se enmarca en la estrategia global de BBVA de ser un agente catalizador de la transición hacia una economía baja en carbono, y contribuye a la nueva meta del Grupo de movilizar 700 mil millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029, ampliando su liderazgo en banca responsable e inversión sostenible en los mercados donde opera.

Este acuerdo se enmarca en un contexto de creciente relación económica entre Perú y España. En 2025 las exportaciones españolas hacia Perú superaron los 838 millones de euros, con un aumento del 5,8% interanual.