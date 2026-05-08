Resumen

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El megaproyecto contempla una inversión estimada de US$7 mil millones, equivalente aproximadamente al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Foto: GRA.
El megaproyecto contempla una inversión estimada de US$7 mil millones, equivalente aproximadamente al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Foto: GRA.
Por Redacción EC

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, destacó que el Megapuerto de las Américas Corío tiene el potencial de transformar al sur del Perú en un eje internacional de comercio, conectividad, industrialización y desarrollo tecnológico, consolidando a Arequipa como una plataforma estratégica para Sudamérica y el Asia-Pacífico.

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