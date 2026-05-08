El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, destacó que el Megapuerto de las Américas Corío tiene el potencial de transformar al sur del Perú en un eje internacional de comercio, conectividad, industrialización y desarrollo tecnológico, consolidando a Arequipa como una plataforma estratégica para Sudamérica y el Asia-Pacífico.

Durante entrevista en RPP, sostuvo que Corío no debe entenderse únicamente como infraestructura portuaria, sino como una plataforma económica continental capaz de integrar corredores bioceánicos, industria limpia, energías renovables, comercio global y una futura ciudad puerto. “Arequipa puede convertirse en el gran nudo de conectividad del Pacífico”, afirmó.

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Además explicó que el megaproyecto contempla una inversión estimada de US$7 mil millones, equivalente aproximadamente al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, cifra que representa además 8.5 veces el presupuesto anual de Arequipa, el 9,5% de toda la inversión pública nacional anual y cerca del 42% del gasto de capital nacional.

Asimismo, precisó que actualmente ya existe interés de inversionistas provenientes de China, Estados Unidos y Alemania, y anunció que el Gobierno Regional de Arequipa desarrollará el primer roadshow internacional del proyecto, con la participación de más de 350 interesados en invertir en las diferentes etapas y componentes de esta iniciativa de alcance continental.

“El Megapuerto de las Américas Corío no es un puerto más del Perú ni del sur peruano; es el megapuerto de Sudamérica”, enfatizó el gobernador. Entre las principales ventajas estratégicas del proyecto destacó la ubicación geográfica privilegiada de Arequipa en el Pacífico sudamericano y el calado natural excepcional de Corío, que oscila entre los 20 y 29 metros de profundidad, condición que permitirá recibir buques Post-Panamax y Ultra Large Container Vessels, convirtiéndolo en uno de los terminales con mayores ventajas operativas de la región.

Además, el puerto tendría un ahorro estimado de hasta 90% en costos de dragado respecto a otros terminales portuarios sudamericanos gracias a sus condiciones naturales. Sánchez informó también que el Gobierno Regional de Arequipa ya logró el saneamiento físico legal de 34,596 hectáreas, destinadas al desarrollo integral del proyecto, incluyendo:

1,127 hectáreas para el núcleo portuario,

467 hectáreas para plataforma logística,

2,609 hectáreas para zona industrial,

y 1,192 hectáreas destinadas a la futura ciudad puerto.

A ello se suma la recuperación de más de 6,500 hectáreas que anteriormente se encontraban invadidas. “Corío permitirá conectar a Sudamérica con Norteamérica y Asia. La producción del sur de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y el norte de Chile podrá salir hacia el mundo desde Arequipa”, señaló.

El megaproyecto contempla además terminales multipropósito, corredores logísticos, conectividad ferroviaria, infraestructura energética y parques industriales, consolidando un ecosistema económico integral en el sur del continente.

En su etapa inicial, el Megapuerto de las Américas Corío tendría capacidad para movilizar 20 millones de toneladas métricas anuales, mientras que su capacidad máxima proyectada alcanzaría hasta 100 millones de toneladas métricas por año, lo que le permitiría captar entre 18% y 25% de la carga portuaria del Pacífico sudamericano, con proyección de concentrar entre 30% y 40% del movimiento portuario regional hacia el año 2040.

En el componente industrial, Rohel Sánchez indicó que Arequipa busca impulsar procesos de transformación de minerales críticos y estratégicos utilizando energías renovables e hidrógeno verde, con el objetivo de avanzar hacia una industrialización limpia y competitiva.

“Mientras producir un kilogramo de hidrógeno verde en Europa cuesta alrededor de nueve dólares, en Arequipa puede costar tres dólares. Esa ventaja es enorme”, explicó. Añadió que Perú y Chile ya suscribieron un memorando de entendimiento orientado a consolidar una macrozona exportadora de cobre, abriendo la posibilidad de desarrollar plantas procesadoras y cadenas de valor vinculadas a minerales estratégicos.

“Si hoy somos grandes productores de cobre, el desafío es transformar ese cobre y generar valor agregado desde Sudamérica”, remarcó. El gobernador indicó además que el desarrollo del Megapuerto de las Américas Corío se ejecutará mediante mecanismos de Asociación Público-Privada (APP), proyectos en activos y otros esquemas orientados a facilitar la inversión internacional y acelerar la implementación de infraestructura estratégica.

La primera etapa del proyecto demandará aproximadamente US$650 millones, mientras que las inversiones complementarias podrían superar los US$20 mil millones en sectores como industria, energía, minería, agroindustria, petroquímica, inmobiliario y servicios.

Según estimaciones preliminares, Corío podría generar más de US$6,460 millones anuales en actividad económica vinculada a comercio, exportaciones, logística, transporte, industria y energía, además de movilizar inversiones industriales complementarias por entre US$10 mil millones y US$15 mil millones.

El impacto también se reflejaría en el empleo y el crecimiento regional. Se proyecta la generación de 50 mil empleos directos, 150 mil indirectos y más de 200 mil puestos de trabajo totales, equivalentes a más del 7% de la PEA del sur peruano.

Asimismo, el megaproyecto permitiría incrementar entre 12% y 18% la capacidad exportadora del sur del país y reducir entre 20% y 35% los costos logísticos, además de disminuir entre 10 y 12 días los tiempos de exportación hacia Asia.

“El Megapuerto de las Américas Corío tiene el potencial de convertir al Perú en la principal plataforma portuaria del Pacífico sudamericano y en un verdadero eje de integración continental”, concluyó Rohel Sánchez.