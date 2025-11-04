El Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) definen los detalles para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional que permitirá convocar internacionalmente a desarrolladores portuarios de clase mundial para el financiamiento, habilitación, ejecución y desarrollo integral del Megapuerto de las Américas Corío.

El acuerdo constituye un hito estratégico para el sur del país, que busca consolidar al Megapuerto de las Américas Corío como un hub logístico del Pacífico Sur, articulado con los corredores bioceánicos y las principales cadenas de comercio internacional. Este megaproyecto de interés nacional representa una oportunidad histórica para fortalecer la competitividad del Perú, dinamizar la economía regional y generar miles de empleos directos e indirectos.

El convenio, que será suscrito en los próximos días, antes del 10 de noviembre, establece un marco de cooperación entre las tres entidades del Estado para articular esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros en la convocatoria internacional del proyecto.

Proinversión liderará el proceso de promoción, mientras que el MTC y la Autoridad Portuaria Nacional brindarán acompañamiento técnico sectorial, y el Gobierno Regional de Arequipa garantizará la disponibilidad territorial, la participación local y la sostenibilidad social y ambiental del proyecto.

“Estamos cada vez más cerca de hacer realidad el Megapuerto de las Américas Corío, una obra que integrará al Perú con el mundo, impulsará las exportaciones y convertirá a Arequipa en el eje logístico más importante del Pacífico Sur”, destacó Rohel Sánchez Sánchez, gobernador regional, al anunciar la próxima suscripción del convenio.

Con esta firma, el proyecto ingresará a una nueva etapa orientada a atraer inversionistas internacionales que aseguren el desarrollo de una infraestructura portuaria moderna, sostenible y con estándares de clase mundial.