La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que las inversiones comprometidas en los ocho puertos concesionados mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) ascienden a US$3.456 millones, contribuyendo a la modernización de la infraestructura y los servicios portuarios del país, así como al fortalecimiento de la competitividad y el comercio exterior.

Durante su participación en el III Foro Portuario y Aeroportuario 2025, desarrollado en el marco de la Expo China 2025, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó que esta inversión ha sido un soporte fundamental del crecimiento de las exportaciones peruanas, que entre 2021 y 2024 se multiplicaron por 10, al pasar de US$7.000 millones a US$74.000 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Las mayores inversiones ejecutadas corresponden al Muelle Sur del puerto del Callao, el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao y el Terminal Portuario de Matarani. Asimismo, forman parte de la red portuaria concesionada el Terminal Portuario de Paita, el Terminal Portuario General San Martín de Pisco, el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao y el Terminal Portuario de Yurimaguas. A ellos se sumará próximamente el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, que requerirá una inversión estimada de US$405 millones.

Según Luis Del Carpio, el impacto económico de las inversiones portuarias es significativo. “Por cada incremento de 1% en la inversión en APP portuarias, se estima un impacto de 1,64 % en el desarrollo económico regional”, explicó.

Asimismo, precisó que en la Macro Región Norte las exportaciones podrían superar los US$12.000 millones impulsadas por nuevos proyectos de irrigación; en la Macro Región Centro, alcanzarían los US$7.836 millones anuales; en la Macro Región Sur, superarían los US$ 2600 millones; y en la Macro Región Oriente, crecerían por encima de los US$600 millones.

“Proinversión impulsa proyectos estratégicos porque creemos en un Perú donde todos tengan un futuro mejor. Nuestro compromiso es transformar la esperanza en progreso real”, enfatizó Del Carpio. Cabe señalar que Proinversión promueve actualmente la modernización de cuatro terminales portuarios estratégicos a través de tres proyectos APP, con una inversión estimada de US$856 millones, que beneficiarán directamente a las regiones de Áncash, Loreto y Ucayali.

En 2026, la Agencia prevé adjudicar el Terminal Portuario Internacional de Chimbote (US$354 millones) y los Nuevos Terminales Portuarios de Loreto (Saramiriza e Iquitos) (US$315 millones). En 2027, se adjudicará el Nuevo Terminal Portuario de Pucallpa, con una inversión estimada de US$185 millones.

Durante el mismo evento, Edgar Patiño, especialista en Transporte Multimodal de Proinversión, expuso sobre las “Experiencias compartidas del nuevo hub logístico conformado entre los puertos de Chancay y Callao”, destacando las perspectivas para una zona económica especial y su proyección como eje comercial de alcance mundial.