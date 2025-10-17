La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), convocó hoy al Concurso Público Internacional de Proyectos Integrales para entregar en concesión cuatro proyectos eléctricos que beneficiarán a cerca de 1.6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho.

Los proyectos, que demandarán una inversión estimada de US$231 millones, conforman el Grupo 1 correspondiente al Plan de Transmisión 2025-2034.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: La empresa china MMG prevé un aumento de pérdidas de cobre debido a la minería informal en Perú



Proyectos

El primer de este grupo denominado “Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas”, ubicado en la región Piura, requiere una inversión aproximada de US$81 millones. Esta iniciativa beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes, y dará un mejor suministro de energía en las zonas de Talara, Pariñas y Tumbes.

El segundo proyecto, “Enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas”, se desarrollará en Lambayeque con una inversión estimada de US$70 millones. Beneficiará a 120 mil personas, mejorando el suministro de energía en voltajes de 220 y 60 kV en las zonas de Tierras Nuevas - Pampa Pañalá y Motupe – Olmos.

El tercer proyecto está ubicado en la región de Junín, denominado “Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas”, que demandará una inversión de US$73 millones, beneficiando a cerca de 130 mil personas.

Finalmente, el proyecto “Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas”, ubicado en Ayacucho, contempla una inversión de US$8 millones y beneficiará a cerca de 30 mil personas.

Estos cuatro proyectos son promovidos por Proinversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), bajo la modalidad de Asociaciones Público - Privadas (APP). Las concesiones se otorgarán por el periodo de construcción más 30 años de operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Iniciativa Estatal Autofinanciada.

Asimismo, el adjudicatario de los cuatro proyectos del Grupo 1, conforme a las bases, será aquel postor que presente la oferta más económica (menor costo de servicio total, lo que conducirá a tarifas más económicas para el usuario final). En lo que resta del 2025, se convocará a concurso para el Grupo 2 (integrado por cuatro proyectos), y en 2026 se convocarán los Grupos 3 y 4 (conformados por cinco proyectos cada uno).