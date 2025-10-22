El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a Luis Del Carpio como director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), mediante la Resolución Suprema Nº 033-2025-EF, publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Del Carpio cuenta con más de 20 años experiencia en la formulación, estructuración y transacción de proyectos de infraestructura y servicios públicos mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activos.

Además, es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); Magíster en Administración y Magister en Finanzas por la Universidad del Pacífico; actualmente es candidato a Doctor en Gestión Económica Global por la UNMSM.

Se desempeñó como director ejecutivo de la Agencia entre febrero y septiembre de este año. Anteriormente, fue director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión, responsable del portafolio de proyectos estratégicos de infraestructura del sector transportes, comunicaciones, salud, turismo, irrigación, minería, inmobiliario, entre otros.

Asimismo, fue director de proyectos clave para el crecimiento económico y social del país como Telecabinas Kuélap (Amazonas), Modernización del Terminal Portuario de Salaverry (La Libertad), Terminal Portuario de Pisco (Ica), Anillo Vial Periférico Lima, entre otros.

Del Carpio también se ha desempeñado como asesor internacional PNUD del Gobierno Municipal de Guatemala para la concesión de un sistema de transporte masivo.