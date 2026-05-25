La mañana de este sábado, un experimentado surfista identificado como David Vega perdió la vida mientras practicaba tabla en la playa Tres Picos, ubicada en la Costa Verde del distrito de Miraflores. El deportista, conocido entre la comunidad de tablistas de la zona, habría sufrido un paro cardíaco mientras permanecía en el mar.

El hecho generó conmoción entre surfistas, visitantes y vecinos que se encontraban en el lugar durante las primeras horas del día. Personal de Serenazgo, bomberos y agentes de la Policía Nacional acudieron a la playa para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Un domingo que terminó en tragedia

David Vega acudió a la playa como solía hacerlo con frecuencia. De acuerdo con testimonios a los que accedió a El Comercio, el surfista ingresó al mar en horas de la mañana para practicar este deporte, sin mostrar señales de algún problema físico.

Sin embargo, minutos después, otros tablistas comenzaron a notar una situación inusual. Vega permanecía inmóvil sobre su tabla y no reaccionaba pese al movimiento de las olas. La escena llamó rápidamente la atención de quienes compartían el mar con él.

Algunos surfistas decidieron acercarse para verificar lo que ocurría y comprobaron que el hombre se encontraba inconsciente. De inmediato iniciaron labores de auxilio para trasladarlo hacia la orilla.

Compañeros intentaron salvarle la vida

El Comercio conoció que los deportistas que se encontraban cerca lograron sacar a David Vega del agua y llevarlo hasta la orilla, donde empezaron a practicarle maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Pocos minutos después, personal de Serenazgo de Miraflores y miembros del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta la playa Tres Picos para continuar con las labores de rescate. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores registraron parte de la intervención realizada por los rescatistas.

El cuerpo fue hallado en la playa Tres Picos, de Miraflores | Foto: César Bueno

Los bomberos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador con la intención de estabilizar al surfista. A pesar de los esfuerzos desplegados durante varios minutos, el hombre no respondió y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Hipótesis apunta a un paro cardíaco

De manera preliminar, las primeras versiones señalan que David Vega habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el mar. No obstante, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente las causas de la muerte.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la playa para acordonar parte de la zona y realizar las diligencias de ley. Asimismo, se esperaba la llegada de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el lugar también acudieron familiares, amigos y personas cercanas al surfista, quienes protagonizaron escenas de dolor tras enterarse de lo sucedido.

Reconocido entre la comunidad surfista

David Vega era conocido entre los habituales asistentes de la Costa Verde y mantenía una relación cercana con la comunidad de surfistas de la zona. Diversos usuarios en las redes sociales lo recordaron como un amante del mar y del deporte, ya que acostumbraba acudir constantemente a la playa para correr olas.

Tras conocerse la noticia, amigos y conocidos compartieron mensajes de despedida a través de las plataformas digitales, donde expresaron su pesar por la muerte del tablista.

“Descansa en Paz Flaco, se te extrañará muchísimo en el point de La Pampilla, ya nos encontraremos nuevamente.” y “Ahora ya estás corriendo otra ola flaquito Vega. Se te va a extrañar.”, son algunas de las publicaciones compartidas por diferentes usuarios a través de Facebook.