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Resumen

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La mañana de este sábado, un experimentado surfista identificado como David Vega perdió la vida mientras practicaba tabla en la playa Tres Picos, ubicada en la Costa Verde del distrito de Miraflores. El deportista, conocido entre la comunidad de tablistas de la zona, habría sufrido un paro cardíaco mientras permanecía en el mar.

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