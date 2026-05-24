Resumen

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Pese al predominio de los fondistas africanos, los créditos nacionales cumplieron una destacada actuación que aquí detallamos. (Foto: El Comercio)
Pese al predominio de los fondistas africanos, los créditos nacionales cumplieron una destacada actuación que aquí detallamos. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Con gran éxito y una acogida sin precedentes, se desarrolló el último domingo 24 de mayo la tradicional Maratón adidas Rímac Lima 42K, reuniendo a atletas de primer nivel, así como entusiastas deportistas amateur que fueron parte de este importante evento. El distrito de Miraflores, tal cual ocurrió en las últimas ediciones, fue escenario tanto de la partida como llegadas de los competidores.

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