Con gran éxito y una acogida sin precedentes, se desarrolló el último domingo 24 de mayo la tradicional Maratón adidas Rímac Lima 42K, reuniendo a atletas de primer nivel, así como entusiastas deportistas amateur que fueron parte de este importante evento. El distrito de Miraflores, tal cual ocurrió en las últimas ediciones, fue escenario tanto de la partida como llegadas de los competidores.

El predominio de los atletas africanos es innegable, pero lo hecho por fondistas peruanos es más que destacable, incluso alcanzando un meritorio podio en la rama femenina de los 42K y ganando en los 21K de la competencia.

En cuanto a hombres respecta, Perú logró un meritorio cuarto y quinto lugar, muy cerca de entrar a la historia grande de esta edición en los 42K. En tanto, en los 21K, se tuvo presencia en el podio con el segundo y tercer lugar. De esta manera, se consolida una de las mejores presentaciones de competidores peruanos en este evento.

Atletas peruanas en Lima 42K

Perú estuvo a solo dos segundos de ganar. La atleta nacional Sheyla Eulogio, con un tiempo de 2:27:32, quedó en el segundo lugar, dejando la medalla de oro para Aberash Robi de Etiopía. El tercer lugar fue para la keniata Verónica Maina.

Cabe mencionar que Perú tuvo hasta a seis deportistas entre las mejores 10, gracias al destacado desempeño de Jovana De La Cruz (5°), Dina Velázquez (7°), Aydee Loayza (8°), Deysi Castro (9°), Nicolasa Condori (10°).

Atletas peruanas en Lima 21K

Sin duda, es la mejor presentación peruana de mujeres en los 21K, con un podio netamente nacional. La medalla de oro fue para Lizaida Valdivia; la plata para Jazmín Matos; y el bronce para Zarota Suárez.

Además, las atletas blanquirrojas Saida Meneses y Zaida Ramos ocuparon el cuarto y quinto lugar de la prueba, respectivamente. Y es digno menconar el desempeño de Maribel Ayquipa (7°), Liz Durand Zeyli (8°), Quintanilla (9°) y Laura Medrano (10°), quienes fueron parte del Top 10.

Atletas peruanos en Lima 42K

En la rama masculina de la maratón, el podio fue netamente de Kenia. La medalla de oro fue para John Mburu, la plata para Michael Kimani y el bronce para Kenneth Keter. Los peruanos mejor posicionados en esta categoría fueron Walter Nina (cuarto lugar), y Ferdinand Cereceda (quinto lugar).

Es importante mencionar lo hecho por los créditos nacionales Jhon Atachagua y Alejandro Alania, quienes ocuparon la novena y décima posición respectivamente.

Atletas peruanos en Lima 21K

El fondista peruano Nider Pecho estuvo a solo 8 segundos de alcanzar la gloria, pero se tuvo que conformar con la medalla de plata. La de oro, fue para el keniata Joseph Kripono, mientras que la de bronce le perteneció al blanquirrojo Jhonatan Centeno, en uno de los finales más parejos de la competencia.

Premios en efectivo

Además de la gloria deportiva y las medallas conmemorativas, los integrantes del podio en la maratón recibirán importantes cantidades de dinero en efectivo.

El primer lugar ganará hasta S/ 40,000 tanto para damas como varones. Por su parte, el segundo lugar recibirá S/ 20,000 y la medalla de bronce, de ambas categorías S/ 10,000. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

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