Resumen

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La titular del gremio remarcó que esta trayectoria no es resultado de una sola gestión, sino fruto del trabajo sostenido de generaciones de asociados, presidentes, directores, colaboradores y equipos técnicos. Foto: GEC.
La titular del gremio remarcó que esta trayectoria no es resultado de una sola gestión, sino fruto del trabajo sostenido de generaciones de asociados, presidentes, directores, colaboradores y equipos técnicos. Foto: GEC.
/ YAEL ROJAS
Por Redacción EC

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) celebró sus 130 años. La institución destacó su solidez institucional y reflexionó sobre la vigencia del sector minero-energético como actor clave que ha marcado hitos fundamentales en el desarrollo del país.

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