La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) celebró sus 130 años. La institución destacó su solidez institucional y reflexionó sobre la vigencia del sector minero-energético como actor clave que ha marcado hitos fundamentales en el desarrollo del país.

“Esta conmemoración nos invita no solo a celebrar la permanencia de una institución gremial, sino, sobre todo, a reflexionar sobre la vigencia del sector minero-energético como un actor clave que ha marcado hitos fundamentales en el desarrollo del Perú”, indicó Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE.

“Llegar a este aniversario es, ante todo, una expresión de solidez institucional. A lo largo de distintas etapas de la vida nacional, la SNMPE ha sabido adaptarse a los nuevos desafíos, sostener una posición técnica rigurosa y defender con convicción que el crecimiento del Perú requiere empresas formales, competitivas y comprometidas con el entorno en el que operan y con el país”, agregó Torreblanca.

La titular del gremio remarcó que esta trayectoria no es resultado de una sola gestión, sino fruto del trabajo sostenido de generaciones de asociados, presidentes, directores, colaboradores y equipos técnicos que han contribuido a consolidar una institución seria.

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“A todos ellos, quienes han escrito nuestra historia con dedicación y esfuerzo, y en particular, a nuestros asociados actuales, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por sostener, desde sus operaciones y gracias a sus equipos, una visión empresarial orientada a aportar al Perú con responsabilidad, innovación y una perspectiva de largo plazo”, señaló Torreblanca.

Asimismo destacó que el sector minero-energético representa una parte sustancial de la economía peruana, generando empleo, inversión y conocimiento técnico. “En muchas regiones del país, constituye uno de los principales, y en algunos casos el único, catalizador del desarrollo formal. Por ello, su valor no debe medirse únicamente por su contribución económica, sino también por su capacidad para articular actores, impulsar el cierre de brechas y promover el trabajo formal y sostenible”, finalizó.