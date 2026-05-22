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Con esta iniciativa, Minam busca fortalecer la promoción de los Negocios Verdes como modelos que generan valor económico incorporando criterios ambientales en sus productos, servicios y cadenas de valor. Foto: GEC.
Con esta iniciativa, Minam busca fortalecer la promoción de los Negocios Verdes como modelos que generan valor económico incorporando criterios ambientales en sus productos, servicios y cadenas de valor. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio del Ambiente (Minam) presentará oficialmente este sábado 23 de mayo la Plataforma de Negocios Verdes del Perú, una herramienta digital de exposición permanente que, en su primera etapa, reúne más de 200 productos y servicios sostenibles provenientes de 21 regiones del país.

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