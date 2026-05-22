El Ministerio del Ambiente (Minam) presentará oficialmente este sábado 23 de mayo la Plataforma de Negocios Verdes del Perú, una herramienta digital de exposición permanente que, en su primera etapa, reúne más de 200 productos y servicios sostenibles provenientes de 21 regiones del país.

Con esta iniciativa, Minam busca fortalecer la promoción de los Negocios Verdes como modelos que generan valor económico incorporando criterios ambientales en sus productos, servicios y cadenas de valor.

El director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Minam, Elvis García Torreblanca, destacó que esta herramienta permitirá acercar la oferta sostenible del país a nuevos públicos, mercados y oportunidades de articulación.

En una segunda etapa, la plataforma incorporará capacitaciones, herramientas y módulos orientados a fortalecer capacidades, potenciar emprendimientos y facilitar el acceso a oportunidades de financiamiento, con participación del sector público y privado.

De acuerdo con la información consolidada para esta primera etapa, la mayor concentración de bionegocios registrados se ubica en la Amazonía peruana. Madre de Dios reúne el 24 % de iniciativas, seguida de Ucayali con 17 %, San Martín con 16 % y Loreto con 7 %. Lima concentra el 18 %, mientras que el porcentaje restante se distribuye en otras regiones del país.

Los negocios incluidos en esta plataforma cuentan con el reconocimiento de “Eco y Bionegocios” del Minam con la marca “Aliado por la Conservación” del SERNANP. Asimismo, participan iniciativas impulsadas por proyectos y programas del sector Ambiente, como el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), el proyecto Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana (FOLUR), el proyecto Bosques Amazónicos (ASL2) y Probosques y Humedales.

El lanzamiento de la Plataforma de Negocios Verdes está alineado a la campaña digital “¿Y si somos más amigables?”, una acción comunicacional orientada a promover los negocios verdes en el país y acercar a la ciudadanía a productos y servicios sostenibles.

El Minam explicó que la campaña busca que más personas reconozcan que sus decisiones de consumo pueden contribuir al uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la generación de oportunidades económicas en los territorios.