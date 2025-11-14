El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Proinversión y el Gobierno Regional de Arequipa, firmaron el convenio de cooperación interinstitucional, para el desarrollo integral del Megapuerto de las Américas Corío.

La firma del convenio se dio en el contexto del IX Consejo de Estado Regional en Huánuco, evento al cual asistió el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez; Aldo Prieto, ministro de Transportes y el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis del Carpio.

El acuerdo establece un marco de cooperación y articulación interinstitucional, orientado a la convocatoria internacional de desarrolladores portuarios de clase mundial, que garanticen el financiamiento, habilitación, ejecución y operación del proyecto, conforme a la normativa nacional de promoción de la inversión privada.

Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa garantizará el saneamiento físico-legal de los terrenos, la facilitación de información técnica y territorial y la promoción del respaldo social. En tanto, Proinversión conducirá el proceso de promoción elaborando las bases y contratos bajo criterios de transparencia, sostenibilidad e impacto regional.

El Megapuerto de las Américas Corío estará ubicado en la provincia de Islay. Su construcción tendrá una inversión estimada de US$7.000 millones, generará más de 50.000 empleos durante su construcción y aportará 2,5% al PBI nacional y más del 5% al crecimiento económico regional.

Gracias a su profundidad natural entre 20 y 28 metros, el puerto se consolidará como uno de los más grandes del continente, conectando directamente el comercio Asia–Pacífico con los países del Mercosur: Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

Para asegurar la base territorial y las condiciones para atraer inversionistas internacionales, el Gobierno Regional de Arequipa matriculó 15,947 hectáreas destinadas al proyecto. Asimismo, el gobernador Sánchez, señaló que el megapuerto se articula con el Hub de Hidrógeno Verde de Arequipa, que proyecta US$4.700 millones en inversión en energías renovables.