El Gobierno proyecta adjudicar, a julio de 2026, ocho proyectos de agua y saneamiento bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), con una inversión estimada de US$ 2.529 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de ProInversión.

Las iniciativas beneficiarán directamente a familias de Madre de Dios, Cajamarca, Lima, San Martín, Moquegua (Ilo), La Libertad (Trujillo), Junín (Huancayo) y Cusco, y buscan cerrar brechas estructurales en el acceso a agua segura y tratamiento de aguas residuales.

“Cuando apostamos por Asociaciones Público-Privadas no solo estamos asegurando la ejecución de grandes obras, sino también su operación y mantenimiento con estándares de calidad. Eso significa servicios sostenibles, continuidad en el tiempo y un uso eficiente de los recursos públicos”, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Proyectos emblemáticos por región

Entre las iniciativas próximas a adjudicarse destaca la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Puerto Maldonado, en Madre de Dios, con una inversión proyectada de US$ 150 millones, que beneficiará a más de 197 mil habitantes de la Amazonía. La concesión será por 23 años.

En Lima, el proyecto Obras de Cabecera y Conducción (fase 1) contempla una inversión de US$ 696 millones y garantizará seguridad hídrica para más de 1.5 millones de personas en Lima Este y Lima Sur, bajo una concesión de 30 años.

La PTAR Cajamarca, valorizada en US$ 115 millones, permitirá mejorar la calidad del agua y proteger las fuentes hídricas que abastecen a 365 mil personas; mientras que en San Martín, las PTAR Tarapoto y San José de Sisa (US$ 215 millones) beneficiarán a 276 mil habitantes.

En Junín, la PTAR Huancayo demandará US$ 410 millones y favorecerá a 570 mil ciudadanos, reduciendo enfermedades vinculadas al consumo de agua no tratada.

En la Macro Región Sur, el proyecto de desalación de agua de mar para Ilo (US$ 174 millones) dotará de agua potable a 133 mil personas, mientras que la PTAR Trujillo, con una inversión de US$ 670 millones, beneficiará a 852 mil habitantes con tres modernas plantas de tratamiento.

Finalmente, la PTAR Cañete (US$ 144 millones) mejorará el acceso a agua segura para 234 mil residentes en Lima provincias.

Infraestructura con impacto social y sostenibilidad

Según el MEF, estas adjudicaciones se enmarcan en la política del Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional, orientada a acelerar la ejecución de infraestructura esencial y fortalecer la colaboración público-privada.

Cada proyecto incluirá componentes de sostenibilidad ambiental, operación técnica garantizada y mecanismos de supervisión que aseguren la calidad del servicio.

“Estas inversiones no solo representan grandes obras, sino también un cambio estructural en la gestión del agua y el saneamiento, que impactará directamente en la salud pública y la productividad regional”, sostuvo el MEF en un comunicado.