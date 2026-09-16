¿Alguna vez recibiste una llamada de un número desconocido y, al contestar, descubriste que se trataba de una promoción, una oferta o algún servicio que buscaba convencerte de realizar una compra? Para muchos usuarios, estas llamadas pueden resultar fastidiosas, especialmente cuando llegan de manera inesperada o se repiten varias veces durante el día sin que exista un interés previo en recibir dicha información. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una nueva disposición que busca facilitar la identificación de estas llamadas y mensajes de texto mediante una numeración telefónica exclusiva. La medida establece un rango específico que deberán utilizar los proveedores que realicen este tipo de comunicaciones y contempla, además, distintas obligaciones para los operadores de telecomunicaciones. Conoce cuál es el número que permitirá reconocer estas comunicaciones, qué deberán hacer las empresas y qué ocurrirá si no cumplen con las nuevas reglas.

¿CUÁL SERÁ EL NÚMERO QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR LAS LLAMADAS COMERCIALES?

De acuerdo con el Decreto Supremo 018-2026-MTC, publicado el 15 de setiembre de 2026, se ha establecido a la serie no geográfica 500 como el rango destinado exclusivamente a las llamadas y mensajes de texto que tengan fines comerciales o publicitarios. De esta manera, estas comunicaciones deberán utilizar el formato 500 XXX XXX, lo que permitirá a los usuarios reconocer con mayor facilidad que se trata de contactos vinculados con actividades comerciales.

Los operadores de telecomunicaciones deberán asignar esta numeración a los proveedores que requieran realizar exclusivamente este tipo de comunicaciones. Además, la disposición prohíbe utilizar cualquier otra numeración para estos propósitos y señala que un mismo número de la serie 500 no podrá ser empleado para identificar a dos o más proveedores.

(Imagen: El Comercio / Canva)

¿QUÉ CONDICIONES DEBERÁN SEGUIR LOS OPERADORES PARA ASIGNAR ESTOS NÚMEROS?

La norma incorpora reglas para ordenar la asignación y utilización de los bloques pertenecientes a la serie 500. Si un operador necesita acceder a bloques adicionales, tendrá que demostrar que ha empleado como mínimo el 70% de la numeración que recibió previamente.

Asimismo, antes de comenzar a utilizar números de un nuevo bloque, deberá haber usado al menos el 70% del bloque anterior. Los bloques que permanezcan sin utilización durante 12 meses desde su última asignación podrán ser revertidos al MTC. A ello se suma la obligación de entregar periódicamente información sobre la asignación y el uso de estos números.

¿QUÉ OCURRE SI NO SE CUMPLEN ESTAS REGLAS?

El incumplimiento de estas disposiciones por parte de las empresas de telecomunicaciones y entidades comerciales será tipificado como una infracción muy grave dentro del marco normativo del sector, lo que conlleva la aplicación de las sanciones y multas administrativas.

Entre las conductas específicas que activan estas sanciones se encuentran:

Utilizar nuevos bloques numéricos sin haber alcanzado el porcentaje mínimo de ocupación requerido.

Realizar llamadas o enviar mensajes masivos con fines comerciales o publicitarios sin utilizar la serie numérica obligatoria “500” o sin garantizar su correcta identificación, enrutamiento y trazabilidad.

Ocultar el número de origen, alterar los datos de tarificación o emplear líneas móviles convencionales (distintas al prefijo 500) para campañas de venta, incurriendo en prácticas de enmascaramiento o suplantación.

Por su parte, los operadores de telecomunicaciones también enfrentan sanciones directas si no aseguran la identificación y trazabilidad de estas comunicaciones en sus puntos de interconexión, según informa la plataforma Pasión por el Derecho.

Foto: Freepik

¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÁN LOS OPERADORES PARA ADECUARSE A LA NORMA?

Para cumplir con estas exigencias, los actores involucrados contarán con un plazo máximo de 180 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma. Una vez culminado este periodo de adecuación, el MTC evaluará el uso de la serie 500 durante los 18 meses siguientes, a fin de determinar si las condiciones establecidas requieren mantenerse, modificarse o complementarse con nuevas disposiciones para su asignación y utilización.

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