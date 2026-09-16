¿Cómo podrás identificar las llamadas que son con fines comerciales y publicitarios? Esta es el número propuesto por el MTC | Foto: Magnific
¿Cómo podrás identificar las llamadas que son con fines comerciales y publicitarios? Esta es el número propuesto por el MTC | Foto: Magnific
Por Redacción EC

¿Alguna vez recibiste una llamada de un número desconocido y, al contestar, descubriste que se trataba de una promoción, una oferta o algún servicio que buscaba convencerte de realizar una compra? Para muchos usuarios, estas llamadas pueden resultar fastidiosas, especialmente cuando llegan de manera inesperada o se repiten varias veces durante el día sin que exista un interés previo en recibir dicha información. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una nueva disposición que busca facilitar la identificación de estas llamadas y mensajes de texto mediante una numeración telefónica exclusiva. La medida establece un rango específico que deberán utilizar los proveedores que realicen este tipo de comunicaciones y contempla, además, distintas obligaciones para los operadores de telecomunicaciones. Conoce cuál es el número que permitirá reconocer estas comunicaciones, qué deberán hacer las empresas y qué ocurrirá si no cumplen con las nuevas reglas.

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