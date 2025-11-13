Redacción EC
El (BCR) mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,25% para noviembre. La decisión tomó en cuenta la información disponible sobre inflación y expectativas, así como el desempeño reciente de la actividad económica.

En octubre, la inflación mensual fue negativa en 0,10% debido a factores transitorios de oferta, mientras que la inflación sin alimentos y energía aumentó 0,04%. En los últimos doce meses, la inflación total se ubicó en 1,4% y la inflación sin alimentos y energía en 1,8%, ambas dentro del rango meta y cerca de su centro. Las expectativas de inflación a doce meses permanecieron en 2,2%, también en el rango objetivo. El BCR informó que proyecta que la inflación interanual continuará acercándose al centro del rango meta en los próximos meses y estima que la inflación sin alimentos y energía se situará alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

El Directorio destacó que, en octubre, los indicadores de situación actual y expectativas se mantuvieron en terreno optimista, con la actividad económica cerca de su nivel potencial. La mayoría de indicadores mostró una mejora respecto del mes previo. A nivel externo, las perspectivas siguen afectadas por condiciones más restrictivas en el comercio, aunque con un sesgo a la baja en el mediano plazo.

En su sesión, el Directorio también mantuvo las tasas de interés de las operaciones en moneda nacional bajo la modalidad de ventanilla: depósitos overnight en 4,25%; operaciones de reporte de títulos valores y de moneda en 11,47% por ciento anual (con un mínimo de diez operaciones en los últimos tres meses); y la tasa definida por el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para operaciones adicionales, también con un mínimo de diez operaciones. Este comité podrá ajustar tasas en función del monto de dichas operaciones.

