Perú consolida tres décadas de apertura comercial: el intercambio con el mundo creció siete veces, ¿se mantendrá?

La cumbre de líderes de la APEC 2025, realizada recientemente en Corea del Sur, se dio bajo una coyuntura compleja para el comercio mundial por el resurgimiento de guerras comerciales. No obstante, el Perú está bien posicionado frente a estos choques: las políticas de integración con el mundo durante los últimos 30 años han llevado a que el 90% de nuestras exportaciones e importaciones provengan de economías con las que tenemos acuerdos comerciales. Sin embargo, resulta clave continuar trabajando en reformas estructurales que permitan su pleno aprovechamiento.

Coyuntura del comercio mundial

Las tensiones entre las potencias mundiales han afectado los flujos comerciales globales. La OMC estima que el volumen del comercio mundial se desaceleraría, al pasar de un aumento de 2,4% en 2025 a 0,9% en 2026 ante la incertidumbre y la imposición arbitraria de barreras comerciales. Con menor volumen, los flujos crecerían 2,9% el próximo año.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Pese a ello, el impacto sobre el comercio exterior del Perú se vería atenuado. Según el BCRP, el 26% del valor de las exportaciones de Perú a EE. UU. está exonerado del arancel base de 10% que este país impuso desde abril de este año.

La cumbre de líderes de la APEC 2025, realizada recientemente en Corea del Sur, se dio bajo una coyuntura compleja para el comercio mundial por el resurgimiento de guerras comerciales. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Asimismo, se espera que las exportaciones peruanas alcancen niveles máximos de US$ 87 mil millones en 2025, ante el alza de los precios de los ‘commodities’. Por su parte, las importaciones lograrían un máximo de US$ 57 mil millones por los mayores volúmenes importados de bienes de consumo duradero y de bienes de capital, lo que se sustenta en la mayor capacidad adquisitiva de las familias y un crecimiento de la inversión privada no visto en 12 años.

Disciplina comercial

La resiliencia del comercio se sustenta en la transición de una política proteccionista a una basada en acuerdos comerciales. En los ochenta, la aplicación de aranceles de forma discrecional hizo que estos alcanzaran una tasa promedio máxima de 66%. Desde los noventa, la política comercial tomó un giro con una simplificación arancelaria y, posteriormente, desde 2001, con una estrategia de integración basada en la firma de acuerdos bilaterales de comercio.

Como resultado, el país cuenta con 26 acuerdos vigentes, más del 70% de las partidas arancelarias se encuentran gravadas a tasa cero y el arancel promedio se redujo a 22%, la mayor reducción comparada con otros países de la región. Este nivel es casi 6 veces menor en comparación a inicios de siglo y 30 veces menor al máximo de finales de los ochenta.

La resiliencia del comercio se sustenta en la transición de una política proteccionista a una basada en acuerdos comerciales. (Imagen: Andina)

Desde 1993, un nuevo marco basado en la estabilidad jurídica e igualdad de condiciones, y una mayor apertura de la economía, propiciaron flujos de inversión extranjera directa (IED), equivalentes a casi 4% del PBI en promedio durante el periodo 2006-2024. Queda claro que las políticas seguidas en Chile (IED de más de 6% del PBI) y Perú en ese periodo resultaron más favorables comparado con lo ocurrido en Ecuador y Bolivia. En este último los flujos son incluso negativos.

A su vez, la estrategia comercial impulsó el desarrollo de sectores con potencial, como la agroexportación. En los últimos 25 años, su valor se incrementó en más de 28 veces (de US$ 0,4 a US$11,1 mil millones entre 2000 y 2024), el número de empresas exportadoras se multiplicó más de 5 veces y la canasta de productos se diversificó de 400 a casi 600.

La política de integración basada en acuerdos comérciales favoreció a Perú, a diferencia de países como Ecuador y Bolivia, al facilitar el sostenimiento de una disciplina arancelaria, que evita modificaciones arbitrarias. Ello permitió también que el país tenga el mayor ritmo de avance del volumen de comercio entre 1990 y 2025, que se multiplicó casi 7 veces, y superó el 50% del PBI. Más aun, en 2025 por primera vez se completaría un quinquenio con valores superiores al 50% en todos los años.

Hacia adelante, el país tiene el reto de consolidar su política de integración con acceso a nuevos mercados en un entorno complejo para el comercio mundial. Para ello, no solo se requiere profundizar la firma de acuerdos, sino que es necesario impulsar una mayor productividad, la cual se mantiene estancada.