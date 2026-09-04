Las empresas mantienen una visión favorable sobre la economía peruana, aunque con señales mixtas respecto a los próximos meses. La Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas de agosto del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestra que los indicadores de situación actual mejoraron frente a julio, mientras que la mayoría de las expectativas se moderó.

De acuerdo con el reporte, todos los indicadores de situación actual aumentaron en agosto. En contraste, la mayoría de los indicadores de expectativas disminuyó, aunque permaneció dentro del tramo optimista. De los 18 indicadores evaluados, 17 se ubicaron en terreno optimista.

Entre los pocos indicadores que evolucionaron al alza estuvieron las expectativas sobre los precios de los insumos y los precios de venta a tres meses.

Las empresas mantienen una visión favorable sobre la economía peruana, aunque con señales mixtas respecto a los próximos meses. (Imagen: Freepik)

Crecimiento moderado y expectativas de inflación

En cuanto a la actividad económica, las expectativas de los agentes consultados apuntan a un crecimiento de 3,2% del PBI para 2026. Para 2027, las proyecciones se ubican entre 3,2% y 3,4%, mientras que para 2028 se espera una expansión de 3,5%.

En inflación, la expectativa para 2026 se elevó a un rango de 3% a 4%. Para 2027, los agentes esperan una inflación de entre 2,5% y 2,6%, mientras que para 2028 el rango se encuentra entre 2,35% y 2,50%.

En el horizonte de mayor plazo también se observó un ligero incremento. La expectativa de inflación a 12 meses, correspondiente al promedio de analistas económicos y entidades del sistema financiero, pasó de 3,01% en julio a 3,05% en agosto. A 24 meses, la expectativa aumentó de 2,43% a 2,46%.

Las empresas mantienen una visión favorable sobre la economía peruana, aunque con señales mixtas respecto a los próximos meses. (Fuente: Andina)

Dólar y tasa de interés

Las expectativas sobre el tipo de cambio para el cierre de 2026 se mantienen entre S/3,35 y S/3,40 por dólar, mientras que para 2027 se ubican entre S/3,40 y S/3,45. Para 2028, el rango esperado es de S/3,40 a S/3,47.

En el horizonte de 12 meses, el promedio de analistas económicos y del sistema financiero elevó ligeramente su expectativa de S/3,37 a S/3,39 por dólar.

Por su parte, la expectativa sobre la tasa de interés de referencia para 2026 y 2027 se mantuvo en 4,25%. Para 2028, las perspectivas se ubican entre 4% y 4,25%.

¿Qué dicen las empresas sobre el fenómeno de El Niño?

La encuesta también incluyó preguntas especiales sobre el fenómeno de El Niño, que muestran que la mayoría ya está tomando medidas o prevé hacerlo para reducir su impacto.

El 83% de las empresas consultadas señaló que ha tomado o planea tomar alguna medida preventiva, frente a un 17% que no contempla hacerlo.

Entre las acciones más frecuentes se encuentran el establecimiento de rutas logísticas alternativas, planes de continuidad operativa y el reforzamiento de instalaciones, cada una adoptada o prevista por cerca de 40% de las empresas.

La encuesta también incluyó preguntas especiales sobre el fenómeno de El Niño, que muestran que la mayoría ya está tomando medidas o prevé hacerlo para reducir su impacto.

Los principales efectos que las compañías esperan ante El Niño están relacionados con los retrasos o mayores costos logísticos (62%), dificultades para distribuir productos (43%), mayores precios (42%) y menor disponibilidad de insumos (37%).

El impacto también se trasladaría a los resultados empresariales. Un 67% espera un aumento de sus costos, mientras que 48% anticipa una reducción de sus ventas y 46% una caída de su producción. Pese a ello, el 63% no espera modificar sus precios de venta y 58% tampoco prevé cambios en sus inversiones.

El norte es la zona con mayores riesgos

La percepción es más negativa en la zona norte del país, donde 94% de las empresas encuestadas ha tomado o planea tomar medidas preventivas frente a El Niño.

Además, todas las empresas consultadas en esta zona esperan algún tipo de afectación. Los principales riesgos identificados son los daños a instalaciones o equipos (77%), retrasos o mayores costos logísticos (76%), interrupciones de servicios básicos (66%) y una menor disponibilidad tanto de trabajadores como de insumos (64%).

En línea con ello, el 81% de las empresas del norte espera una reducción de sus ventas y el 69% anticipa una caída de su producción. Al mismo tiempo, el 49% prevé un incremento de sus costos.

A nivel regional, la evolución también fue dispar. La mayoría de los indicadores de situación actual mejoró en la zona oriente, mientras que en las zonas norte y centro se registraron disminuciones.

Expectativas regionales siguen en terreno optimista

A nivel regional, la evolución también fue dispar. La mayoría de los indicadores de situación actual mejoró en la zona oriente, mientras que en las zonas norte y centro se registraron disminuciones.

En cuanto a las expectativas, la mayoría retrocedió en las cuatro zonas, aunque todos los indicadores permanecieron en el tramo optimista.

De los 18 indicadores evaluados, las zonas norte y centro registraron 16 en terreno optimista, mientras que las zonas sur y oriente la cifra fue 17.

Las expectativas sobre la economía a tres y 12 meses permanecen en terreno optimista en todas las zonas. La zona norte mantiene, desde mayo de 2023, los valores promedio más elevados en ambos horizontes.

En conjunto, la encuesta de agosto muestra un escenario en el que las empresas mantienen una percepción favorable del entorno actual, pero se muestran algo más cautelosas al mirar los próximos meses. Pese a esta moderación, las expectativas de mediano plazo continúan dentro de terreno optimista y las proyecciones de crecimiento se mantienen alrededor del 3% para los próximos años.