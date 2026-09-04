Las empresas mantienen una visión favorable sobre la economía peruana, aunque con señales mixtas respecto a los próximos meses. (Fuente: Andina)
Las empresas mantienen una visión favorable sobre la economía peruana, aunque con señales mixtas respecto a los próximos meses. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

Las empresas mantienen una visión favorable sobre la economía peruana, aunque con señales mixtas respecto a los próximos meses. La Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas de agosto del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestra que los indicadores de situación actual mejoraron frente a julio, mientras que la mayoría de las expectativas se moderó.

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