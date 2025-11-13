Tía María: presentan documento para hacer modificaciones en proyecto minero, ¿cuáles son?

La empresa Southern Perú dio un siguiente paso para el desarrollo del proyecto minero Tía María, ubicada en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía en la provincia de Islay de la región Arequipa.

Se trata de la presentación de su tercer informe técnico sustentatorio (ITS) donde propone modificaciones en sus componentes. El documento elaborado por Geostudios Ambientales S.A.C. se presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Como se sabe, el proyecto consiguió la autorización para el inicio de sus operaciones en octubre de este año, a través de la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM. Con el permiso, la empresa puede iniciar las actividades de explotación en los derechos mineros denominados Chanca 919, Malena I, Malena III, Tía María 18, Tía María 19, Tía María 2 y Tía María 8. De esta manera se espera que para el 2027 comience a producir alrededor de 120.000 toneladas de cobre por año.

Como siguiente paso, la empresa presentó un ITS que propone cinco cambios en sus componentes y se presenta a nivel de ingeniería de factibilidad, conforme al nivel solicitado para los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).

De esta forma, las modificaciones son: reubicación y modificación de talleres mina, relleno industrial minero metalúrgico, polvorín de explosivos, tanque de agua, almacén nitratos y componentes auxiliares - Componentes auxiliares de Tajo La Tapada - Pampa Yamayo.

También buscan la reubicación y modificación del depósito de ripios, pila dinámica y componentes auxiliares - Depósito de Ripios, y Auxiliares – Pampa Cachendo.

Asimismo, se propone la mejora de la impermeabilización de la pila dinámica de lixiviación, la implementación de oficinas y campamentos, y de un sistema manejo de aguas residuales y equipos electrógenos.

Un camino complicado

El proyecto está a cargo de la empresa mexicana Southern Perú desde el 2003; sin embargo, los avances del proyecto se suspendieron el 2009 por conflictos sociales, que se reactivaron entre el 2010 y el 2011. Tras la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental, el gobierno otorgó el 2019 la licencia de construcción, pero esta fue suspendida por una nueva ola de protestas. Para octubre de este año, el proyecto consiguió la autorización para el inicio de sus operaciones

Por información de Southern, se calcula una inversión en el proyecto por encima de los US$ 1.802 millones con capacidad de producir cerca de 120.000 toneladas de cobre al año. Además, se espera que la construcción del proyecto incremente 40% el canon que recibe la región Arequipa, según su gobierno regional.