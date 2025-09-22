Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, afirmó que en octubre próximo se espera que inicie la construcción del proyecto cuprífero Tía María.

En su exposición titulada “Gobernanza regional y minería: desafíos y oportunidades para un desarrollo inclusivo”, resaltó que se trata de un proyecto operado por Southern Perú Copper con un presupuesto ascendente a US$1.802 millones y que tiene planeado producir 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año.

“El inicio de la construcción (de Tía María) se daría en octubre. Asimismo la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgará derecho de servidumbre a fines de año, mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitirá la autorización para el año 2026”, estimó el gobernador regional durante el Jueves Minero descentralizado organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en Arequipa.

Además indicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene previsto autorizar el inicio de actividades para septiembre de este año.

Asimismo, detalló que dentro de la cartera priorizada del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) territorial Arequipa se encuentran los proyectos mineros: Expansión Cerro Verde (cobre); Zafranal (cobre y oro); Pampa de Pongo (hierro) y Tía María (cobre).

El funcionario agregó que el GORE Arequipa trabaja en impulsar la promoción de la inversión privada. “Debemos insistir en dar todas las facilidades. A través de estas inversiones garantizamos empleo, combatiremos la pobreza y fortaleceremos la tributación que necesita nuestro país”.