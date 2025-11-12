Mediante un comunicado, Petro-Perú informó que, se adjudicó el Servicio de Tasación Comercial de Inmuebles prescindibles para la compañía a la empresa Plus Tasa S.A.C.
El servicio consiste en obtener el valor comercial y determinar el valor de realización de venta de cincuenta y cinco inmuebles de propiedad de Petro-Perú.
Dichos inmuebles están ubicados en los departamentos de Áncash, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.
La ejecución de este servicio forma parte del proceso para que Proinversión continúe con las acciones correspondientes para la venta de los activos en mención.
“Reafirmamos el compromiso con la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su rol estratégico en el sector energético nacional”, subrayó Petro-Perú.
