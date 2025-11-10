Petroperú concretó adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Andina)
Petroperú concretó adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

informó que el servicio de análisis forense de la (NRT) fue adjudicado a la consultora Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda., tras un proceso de competencia internacional que buscó garantizar imparcialidad y rigor técnico.

El proceso N° PCI-001-2025-OFP, convocado el 26 de septiembre, culminó el 10 de noviembre con la Buena Pro otorgada a la firma internacional por un monto de US$ 2’748,989.32, que incluye impuestos y otros conceptos aplicables.

Según precisó la empresa estatal, este análisis revisará todas las etapas del megaproyecto desde su concepción hasta su operatividad, con el fin de transparentar su desarrollo y fortalecer la rendición de cuentas institucional.

señaló que el proceso exigió requisitos técnicos mínimos que aseguran independencia, imparcialidad y experiencia específica en auditorías forenses vinculadas a refinerías de petróleo, plantas petroquímicas o químicas. Además, esta iniciativa responde al Acuerdo de Directorio N° 112-2024-PP, que dispone acciones concretas para reforzar la gestión, transparencia y sostenibilidad de la compañía.

La estatal destacó que la adjudicación representa un paso decisivo en su proceso de fortalecimiento institucional, en línea con los esfuerzos por garantizar una gestión eficiente y responsable del megaproyecto energético más importante del país.

El detalle completo de la evaluación y el resultado del proceso fue publicado conforme a las bases establecidas, reafirmando el compromiso de Petroperú con la transparencia y el control público.

