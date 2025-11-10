El sol peruano ha alcanzado su nivel más fuerte en cinco años y medio, tras apreciarse 10,4% en lo que va del 2025, impulsado por factores externos e internos que fortalecen la moneda local. De acuerdo con un reciente reporte semanal de Scotiabank Perú, el tipo de cambio se ubicaría alrededor de S/ 3,45 hacia finales del 2025 y del 2026, manteniéndose en niveles bajos frente al dólar estadounidense.

El banco explicó que esta tendencia responde principalmente a tres factores:

1) Altos precios de los metales preciosos

El precio del oro ha subido 57% y el del cobre 24% en lo que va del año, lo que ha impulsado los ingresos de divisas y llevado a que la balanza comercial alcance niveles récord.

2) Debilidad del dólar a nivel global

El índice DXY —que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas— se mantiene por debajo de los 100 puntos desde el segundo trimestre del año, acumulando una depreciación de 8,2%. Las políticas comerciales y fiscales de Estados Unidos han incrementado la incertidumbre, reduciendo la confianza en su moneda.

3) Ingreso de capitales extranjeros

Scotiabank destacó que la solidez macroeconómica del Perú ha atraído mayor inversión hacia bonos en moneda local, generando una oferta adicional de dólares y presionando a la baja el tipo de cambio.

La moneda más fuerte de la región

En los últimos dos años, el sol se ha consolidado como la moneda más apreciada de la región, superando al peso colombiano, que subió 3% en el mismo periodo. En contraste, el peso chileno cayó 7%, el peso mexicano 8% y el real brasileño 9%.

No obstante, Scotiabank advirtió que la fuerte apreciación del sol podría afectar la competitividad exportadora, al encarecer los productos peruanos en el exterior y abaratar las importaciones.

Intervención del BCRP

El pasado miércoles, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en el mercado cambiario con la compra spot de US$ 27 millones, su primera operación de este tipo desde abril de 2020.

Según el reporte, la acción no buscó fijar un piso para el tipo de cambio, sino enviar una señal de cautela ante la rápida apreciación del sol, que llegó a cotizarse en S/ 3,37 por dólar.

Expectativas hacia el 2026

El consenso del mercado, según Latin Focus, sitúa el tipo de cambio del 2026 cerca de S/ 3,60, aunque las proyecciones varían entre S/ 3,20 y S/ 3,85, reflejando una elevada incertidumbre por factores externos —como los precios de los metales— e internos, entre ellos las elecciones presidenciales.

En ese contexto, Scotiabank Perú estimó un escenario base de S/ 3,45 por dólar hacia el cierre tanto del 2025 como del 2026. El banco espera que los precios de los metales se mantengan altos y que el dólar global no se debilite con la misma intensidad que este año.

“El principal riesgo está asociado al proceso electoral, que podría generar presiones al alza desde inicios del 2026. Sin embargo, estas se verían compensadas por el periodo de pago de impuestos y una eventual recuperación de la correlación entre el sol y el dólar global”, señaló el informe del banco.