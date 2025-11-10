/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
CADE Ejecutivos: el detrás de cámaras del principal foro empresarial del país
Durante tres días de jornadas de debate, lecciones y reflexiones. La edición 63 de la Convención Anual de Ejecutivos se realizó en Lima después de 17 años.
1/9
Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú y Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. | Foto: Joel Alonzo (GEC) / HUGO PEREZ
2/9
Presentación de conclusiones de la edición 63 de CADE Ejecutivos. Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial y María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025. | Foto: Joel Alonzo (GEC) / HUGO PEREZ
3/9
lima 4 de noviembre del 2025
“Libertad y crecimiento”. La expositora será Cayetana Álvarez de Toledo, Diputada española, periodista y escritora. Y la conducción estará a cargo de Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Vega y Quikrete Perú. / HUGO PEREZ
4/9
María Mercedes Demasi, coordinadora general de Integra Cultura Industries; Nicolás Mallo, presidente de Volcan; José Luis Manzano, presidente de Integra Capital; y Miguel Ángel Sánchez, gerente general adjunto de Volcan. | Foto: IPAE / Francisco gonzales
5/9
Jose Luis Manzano, presidente de Integra Capital y Jose Picasso, director de Volcan | Foto: Joel Alonzo (GEC) / HUGO PEREZ
6/9
Tomas Delgado, gerente general de Transportadora de Gas del Perú; Carlos Añaños, fundador de Ajeper; Juan Pedro Oechsle, CEO y Country Head en Santander Perú. | Fotos: Joel Alonzo (GEC) / JOEL ALONZO
7/9
Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú e Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú y LHH Chile | Fotos: Joel Alonzo (GEC) / JOEL ALONZO
8/9
Francisco Tudela, exministro de Relaciones Exteriores y Juan Claudio Lechin, analista y esccritor boliviano. | Foto: Joel Alonzo (GEC) / JOEL ALONZO
9/9
En entrevista Juan Stoessel, CEO de Casa Andina | Foto: Joel Alonzo (GEC) / JOEL ALONZO