Luego de varios años de negociaciones, Abra Group y Sky Airlines, controlado por la familia Paulmann Mast, llegaron a un acuerdo por el cual la primera de estas firmas aéreas transformará el préstamo hecho en 2021 por US$70 millones a la aerolínea chilena en participación accionaría. De esta manera, la dueño de Gol, Aviana y Wamos incorporará a Sky al conglomerado latinoamericano.

Al cierre de la transacción, la propiedad de Sky se consolidará bajo Abra Group, y los actuales accionistas mayoritarios de la compañía pasarán a tener un porcentaje de la propiedad de Abra. Además, Sky Airlines mantendrá su marca y Holger Paulmann continuará como presidente de su directorio.

Ambas compañías presentaron la documentación pertinente a las autoridades de competencia, la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Solicitamos aprobación regulatoria para incorporar la línea aérea chilena a uno de los grupos líderes de transporte aéreo en América Latina”, indicó Abra Group.

Mediante un comunicado en conjunto ambas compañías (Sky y Abra) afirmaron haber alcanzado un principio de acuerdo para realizar esta transacción, sujeto a aprobación de las autoridades de competencia, a completar la documentación definitiva y al cumplimiento de otras condiciones precedentes.

“Durante el proceso de documentación definitiva y aprobación regulatoria, las aerolíneas mantendrán plena independencia, la forma en que los usuarios, proveedores, empleados y entidades se relacionan con las diferentes compañías seguirá siendo la misma, y las aerolíneas conservarán sus proceso internos y externos, así como sus propios canales de venta y sus servicios de atención al cliente, tal como se conocen hoy en día”, añade el comunicado.