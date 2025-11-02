CADE Ejecutivos 2025 abordará la influencia de la coyuntura externa en las elecciones peruanas

La influencia de los factores externos es decisiva para el Perú, cuya economía se encuentra integrada al comercio mundial mediante más de 20 tratados comerciales vigentes.

Por ello, examinar la relación entre el país y su entorno internacional resulta central para la agenda de la 63.ª edición de CADE Ejecutivos; sobre todo porque el domingo 12 de abril de 2026 se elegirá al nuevo presidente del país, al igual que a los vicepresidentes, congresistas, senadores y representantes del Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una ceremonia de firma en la Casa de Huéspedes de Estado de Akasaka en Tokio, el 28 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

De este modo, durante el segundo día de la jornada empresarial se realizará el conversatorio “Impacto de la geopolítica en el proceso electoral del Perú”, espacio que propone debatir la incidencia de la coyuntura internacional en el panorama de los comicios presidenciales del 2026. Además, se abordarán los riesgos que la inestabilidad global y regional podrían ocasionar para la democracia peruana.

Entre los panelistas figura el investigador, ensayista y columnista Axel Kaiser, autor de obras como La Neoinquisición y La Tiranía de la Igualdad. Es abogado y doctor en filosofía, y preside la Fundación para el Progreso, un ‘think tank’ liberal con presencia en Hispanoamérica.

Compartirán la mesa el escritor y analista boliviano Juan Claudio Lechín, galardonado con el Premio Nacional de Novela de Bolivia en 2004, quien escribió el ensayo Las Máscaras del Fascismo, donde examina los regímenes autoritarios—; así como el abogado y consultor internacional Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores (1995-1998) y miembro del Congreso Constituyente Democrático entre 1992 y 1995.

El panel será moderado por Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio, reconocido por segundo año consecutivo como el periodista más influyente de la prensa escrita nacional, según la encuesta Poder 2025 de Semana Económica.