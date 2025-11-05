Engie: “Estamos estudiado participar en las subastas de Proinversión para líneas de transmisión”

La transición energética demanda el desarrollo de más líneas de transmisión para transportar la electricidad de los proyectos renovables hacia industrias y ciudades, evitando congestiones y/o apagones. Así lo entiende Engie, empresa de energía que acaba de dar luz verde a un ambicioso plan para construir hasta 1.400 kilómetros de líneas eléctricas al 2030.

“Esto es, más o menos, el 15% de nuestro objetivo global, solamente en el Perú”, señaló Myriam Akhoun, CEO Engie Energía Perú en CADE Ejecutivos 2025.

Las líneas de transmisión son necesarias para transportar la energía de las plantas solares y eólicas. ¿Engie planea entrar con fuerza a este sector?

Lo que ocurre en el país es que ahora, según el COES, hay 33 gigawatios (GW) de nuevos proyectos renovables que se están ubicando lejos de los centros de consumo. Para traer la energía desde los centros de producción a los centros de consumo, se necesitan más líneas de transmisión, porque las líneas existentes experimentan congestiones y los proyectos de nuevas líneas tienen hasta cuatro años de retraso (en su construcción). Semanas atrás hemos tenido un apagón parcial en el sur del Perú, del cual nadie se dio cuenta porque ocurrió por la noche.

Felizmente, por la noche.

Sí. Fue un problema con la subestación de Poroma y ocurrió que algunos clientes mineros estuvieron sin servicio durante un par de horas. Eso demuestra que sí hay necesidad de invertir más en línea de transmisión para el desarrollo de los proyectos renovables y el suministro de los clientes mineros que están lejos de las ciudades. Y nosotros, como empresa, estamos ingresando en este mercado. Tenemos un plan para construir hasta 1.400 kilómetros de líneas de transmisión, lo que representa cerca de un 10% de nuestro objetivo global.

¿Hasta qué año abarca ese plan?

Hasta el 2030. Es una inversión de US$ 850 millones.

¿Solamente en el Perú?

Sólo en el Perú. Es, más o menos, el 15% de nuestro objetivo global, solamente en el Perú. Ya hemos ganado una primera subasta este año por 160 kilómetros de líneas, y estamos ahora estudiando para participar en las subastas de Proinversión desde inicios del próximo año.

Proyecto solar Intipampa, de Engie, en el sur del Perú.

¿Cuál es el objetivo que tienen para el 2026?

El 2026 esperamos ganar esa (primera) subasta. Esos son, más o menos, 500 kilómetros de líneas de transmisión. La idea es ganar una subasta por año hasta el 2030.

La demanda de energía crece en el sector minero, que es nuestro cliente principal. ¿Cuáles son los planes para proveer energía limpia en este sector económico?

Los mineros van a ver su consumo de energía crecer en alrededor de 10%. Eso, por nuevos proyectos o expansión de los proyectos existentes. El precio de la energía para esos mineros representa entre el 10% y el 15% de su ‘cash cost’. Pero no se trata solamente de energía, sino que están tomando compromisos de descarbonización, de entre 30 % y 50%, hacia el 2030.

Hay un componente ambiental también.

Los mineros no solamente necesitan una energía competitiva, sino también una energía baja en carbono, y por eso demandan proyectos renovables. En ese sentido, Perú es un país increíble porque no solamente tiene mucho sol y viento, sino también un suministro de gas con precio regulado. Entonces, hay una matriz energética que permite tener precios de energía muy competitivos. El 50% de nuestro negocio son clientes mineros y es por eso que estamos desarrollando proyectos renovables.

¿Cuántos proyectos?

Tenemos alrededor de 800 MW (en desarrollo) al 2030, y eso también representa una inversión de US$850 millones. Así que nuestro plan es invertir una mitad en proyectos de energías renovables y otra mitad en proyectos de líneas de transmisión.

¿Se puede mencionar algún nuevo proyecto que vayan a lanzar?

Sí. Ahora tenemos un proyecto en construcción, que se llama Intipampa Expansión. Es un proyecto en Moquegua, que se encuentra cerca de otro proyecto que tenemos en operación. Son 50 MW, pero estamos desarrollando más proyectos en esta zona. Proyectos solares, y también proyectos eólicos cerca de Ica y en el norte del país.

¿Se puede mencionar alguno en específico para el 2026?

Todavía no.

Mencionó que tenemos mucho gas natural. Eso nos vuelve un país diferente a otros. ¿Ustedes también manejan gas natural?

Nuestra visión como compañía, y eso es verdad en todos los países donde operamos, es que el natural no se opone ni compite con las energías renovables, sino que las complementa. Porque las energías renovables solo producen cuando hay viento o sol.

El gas ayuda a reducir la intermitencia.

Exactamente. Las energías renovables necesitan el respaldo de energías flexibles, como la energía hidráulica o térmica. Nuestra visión como compañía es que lo más eficientes en una matriz de producción diversificada, con energía térmica para respaldar el sistema. Ello garantiza una energía competitiva, pero con la seguridad de suministro y la confiabilidad del sistema. Nosotros operamos centrales renovables y centrales flexibles, hidráulicas o térmicas. No tenemos en mente el desarrollo de nuevas centrales térmicas. Nuestra visión es que debemos seguir operando esas centrales térmicas para respaldar a las renovables.

¿Cuánto pesan las centrales térmicas en el mix que manejan?

Hoy en el país tenemos 2,7 GW de centrales en operación. Las centrales térmicas son de alrededor de 2 GW, y dentro de esas centrales hay una que funciona durante el estiaje, que es la central de Chilca. Esa funciona todo el año. Y tenemos 1 GW de reserva fría, qué funcionó muy poco este año. Solamente funciona algunos días, dependiendo de si hay baja hidrología o si es muy necesaria.