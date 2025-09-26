Engie anuncia plan de US$1.700 millones al 2030 para energía renovable: “El contexto macroeconómico es estable pero el político no”

Esto, a fin de “soportar la transición energética del país”, apunta Myriam Akhoun, flamante gerente general y country manager de la empresa de energía, con quien conversamos en exclusiva en Perumin 37.

-Engie ha venido a Perumin con una delegación importante. ¿Cuáles son sus impresiones sobre este evento minero?

Para nosotros Perumin es un evento muy importante porque todos nuestros clientes están aquí. Y lo que ustedes saben perfectamente en el Perú es que hay una alta dependencia entre el sector energético y el sector minero porque, si crece la minería, también crece la demanda de energía y crece nuestro negocio.

-¿El sector energía va a crecer entonces?

Lo que vemos es que la demanda en energía del sector minero va a crecer y esto va a impactar en el crecimiento del sector energético y, en particular, en el rubro de las energías renovables porque las empresas mineras tienen compromisos de descarbonización y para eso necesitan una energía baja en carbono, competitiva y segura. Y nosotros podemos entregar esa energía a esos clientes.

-¿Cómo piensan acompañar esta mayor demanda de energía del sector minero?

Ahora el sector minero representa el 50% de nuestra base de clientes. Entonces, es una base de clientes muy impactante. Tenemos en el Perú un portafolio de nuevos proyectos eólicos y solares por 1,6 Gigawatts, y nuestra idea es construir, por lo menos, 750 MW de nuevos proyectos hasta fines del 2030. Y una parte de esos nuevos proyectos será para las empresas mineras.

-¿De qué inversión estamos hablando?

Es una inversión de US$850 millones qué planeamos invertir aquí, en el Perú, para soportar al sector minero.

-¿US$850 millones al 2030?

Sí. Exactamente,

-¿Cómo van a financiar esos proyectos renovables?

Justo acabamos de firmar un préstamo con el International Finance Corporation (IFC) por un monto de US$600 millones, y una parte de ese préstamo es para financiar proyectos de energías renovables, pero también nuevas líneas de transmisión. Justamente ahora estamos financiando la construcción de un proyecto solar qué se llama Intipampa Expansión (50 MW) con ese préstamo, y la idea es comisionarlo a fines de este año o inicios del siguiente.

-¿Y también van a desarrollar líneas de transmisión eléctrica? ¿Es un sector al que van a entrar con fuerza?

Sí, porque lo que hemos visto es que sin líneas de transmisión no podemos entregar energía a los clientes. Hace una semana hemos tenido una falla en el sistema eléctrico y algunas empresas mineras se quedaron sin electricidad durante un par de horas, y eso, para mí, es una señal de la necesidad de invertir en proyectos de líneas de transmisión.

-¿Será una prioridad para Engie?

Nuestra visión, como empresa de la transición energética, es que no hay transición (energética) sin transmisión (eléctrica).

-¿Qué proyectos de transmisión tienen en mente?

Tenemos 370 kilómetros de líneas de transmisión que estamos desarrollando y construyendo ahora. Pero nuestro plan, aquí también, es invertir $850 millones en proyectos de líneas de transmisión. Así que nuestro plan en el Perú es invertir mitad en energías renovables y mitad en líneas de transmisión para soportar la transición energética del país.

-¿Hablamos de una inversión conjunta de US$1.700 millones?

Exactamente. Ese es nuestro plan al 2030.

-¿Cuáles son las expectativas de Engie, de cara a las elecciones presidenciales que ya están muy cerca?

Ese es un tema muy importante para un grupo como el nuestro, porque estamos presentes en 30 países. Así que, cuando nosotros decidimos invertir en un país, es para quedarnos. Estamos aquí desde hace 28 años y [para quedarnos más tiempo] necesitamos un contexto de inversión estable porque lo que hemos visto en el Perú es que el contexto macroeconómico es estable pero el contexto político no.

-¿Ven un riesgo en Engie?

Hay un riesgo para empresas como la nuestra si las elecciones impactan en la estabilidad económica. Por eso es muy importante ver qué va a salir de esas elecciones para seguir invirtiendo como lo hemos planificado hasta el 2030. Por eso es muy importante un contexto estable.