La producción de cobre en el Perú al 2040 alcanzará las 4.3 millones de toneladas, superando ampliamente la producción actual que llega a los 2.7 millones de toneladas, señaló Rubén Arratia, director de Investigación en Metales Básicos y Preciosos en Wood Mackenzie, durante su exposición magistral en el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (Foro TIS) en Perumin 37.

“Perú tiene 20 proyectos parados hace tiempo. Felizmente va a salir Tía María, está saliendo Zafranal a mediados del 2029. (La producción) en el Perú ha crecido 5% en los últimos 25 años, al igual que Chile”, explicó en su exposición “Cómo las tendencias globales están transformando la oferta y demanda de metales” realizada en el Foro TIS.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En tanto, aseveró que la demanda del mineral será correspondida por el mercado de China, que actualmente consume el 70% de los metales producidos a nivel mundial. Al 2050, se prevé que China siga consumiendo entre 14.5 y 15 millones de toneladas de cobre.

“La demanda del cobre se ve brillante. Uno de los responsables de esto es la transición energética, lo cual involucra cerca de 9 millones de toneladas adicionales. El cobre tiene un excelente futuro”, sostuvo Arratia.

Por otro lado, el especialista advirtió que la paralización de proyectos mineros por décadas genera más pobreza.

“Uno de los grandes problemas que tiene Perú y Latinoamérica es que no se comunica. El sector minero hace grandes cosas, pero nadie lo comunica. Los líderes políticos que deben facilitar la inversión no quieren gastar su capital político, entonces los proyectos mineros están paralizados por décadas, generando más pobreza e informalidad, y ese es un problema muy serio que tiene Latinoamérica y en particular el Perú”, finalizó.