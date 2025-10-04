El Ejecutivo publicó este 4 de octubre el Decreto Supremo que aprueba la adenda para la ampliación del Terminal Portuario de Matarani, operado por Terminal Internacional del Sur (TISUR). La medida representa el cierre de un proceso de evaluación técnica y legal que se extendió por cerca de dos años, con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), PROINVERSIÓN y la Contraloría General de la República, entre otras entidades.

El proyecto de ampliación, que demandará una inversión estimada en 700 millones de dólares, constituye un hito en el desarrollo portuario del Perú y reforzará el papel estratégico del Puerto de Matarani como motor del crecimiento económico, especialmente en la macrorregión sur.

Con las nuevas inversiones, el terminal aumentará significativamente su capacidad de manejo de carga, lo que permitirá atender los requerimientos logísticos de grandes proyectos mineros como Zafranal (US$ 2,000 millones) y Tía María (US$ 1,800 millones), además de Majes-Siguas II, Los Calatos, Haquira, Corani, Falchani y Cotabambas.

“La ampliación de Matarani no solo implica una inversión directa de 700 millones de dólares, sino que resulta fundamental para la realización de grandes proyectos mineros del sur. En conjunto, estos representan unos 11,000 millones de dólares en inversión ”, señaló Mauricio Núñez del Prado, gerente general de TISUR.

Asimismo, la expansión permitirá mantener el soporte logístico a operaciones mineras ya consolidadas como Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Mina Justa, que en conjunto generan más de 250,000 empleos directos e indirectos en todo el país.

El plan de obras contempla la construcción de un nuevo amarradero de 285 metros, un almacén de mineral con capacidad de 40,000 toneladas métricas, nuevas grúas eléctricas, un patio de contenedores y otras instalaciones.Estas mejoras permitirán incrementar en 50% la atención de cargas, aumentar en 22% la capacidad de almacenamiento y en 25% la capacidad operativa de los amarraderos.

Puerto de Matarani se expandirá para atender megaproyectos mineros del sur del país. (Foto: Andina)

Núñez del Prado destacó que la aprobación de la adenda se da en un momento clave, ya que el terminal enfrenta actualmente una alta tasa de ocupación:

“De no ampliarse, Matarani podría convertirse en un cuello de botella para la producción del sur. Por ello es indispensable ejecutar estas obras cuanto antes” , afirmó.

Desde que asumió la concesión en 1999, TISUR ha invertido 291 millones de dólares en infraestructura, multiplicando por seis la capacidad del terminal. Actualmente, el puerto genera 700 empleos directos, de los cuales el 75% corresponde a trabajadores de la provincia de Islay, y ha aportado 60 millones de dólares en retribuciones al Gobierno Regional de Arequipa y a las municipalidades locales.

Con la aprobación de la adenda, TISUR continuará operando el puerto hasta 2059, respaldada por el fondo internacional Global Infrastructure Partners (GIP), que participa en activos estratégicos como el Aeropuerto de Londres, el Puerto de Liverpool y el Puerto de Brisbane. GIP forma parte, a su vez, de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo.

“ Los resultados de nuestro primer periodo de concesión son la mejor prueba de nuestra capacidad para manejar infraestructura portuaria con los más altos estándares de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país”, concluyó Núñez del Prado.