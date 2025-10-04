La red de clínicas aviva, parte del grupo Intercorp, anunció la inauguración de su nueva sede en el Cercado de Lima, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial). Con esta apertura, la compañía busca consolidar su propuesta de salud privada accesible y de calidad en una zona estratégica de la capital.

La clínica espera atender a más de 200.000 pacientes al año, respaldada por un equipo de más de 400 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y personal especializado. “La sede de clínica aviva en Lima Centro simboliza un paso estratégico en nuestro propósito de democratizar el acceso a la salud privada, con una infraestructura moderna y confiable para miles de familias de Lima Cercado y distritos aledaños”, destacó Pedro Chávez-Cabello, CEO de Clínica aviva.

El establecimiento cuenta con 28 consultorios para más de 30 especialidades clínicas y quirúrgicas, 60 camas hospitalarias —incluidas siete de cuidados intensivos— y 15 boxes de emergencia totalmente equipados. Asimismo, ofrece un centro obstétrico, quirúrgico, laboratorio clínico y patológico, banco de sangre y un moderno centro de imágenes con resonador, tomógrafo, rayos X, mamógrafo y ecógrafos.

También dispone de servicios de rehabilitación, medicina física y odontología, con el objetivo de brindar un modelo integral de atención.

Crecimiento en el sector salud privado

Fundada en el 2019, Clínica Aviva ha buscado posicionarse como un actor disruptivo en el sistema de salud. Su primera sede, en Los Olivos, ya ha atendido a más de 150.000 pacientes y realiza alrededor de 4.400 partos al año, consolidándose como una de las preferidas en Lima Norte para servicios materno-infantiles.

La expansión continúa con la apertura del primer Medicentro aviva en San Martín de Porres y la incorporación de equipos de resonancia de última tecnología en sus sedes de Los Olivos y Lima Centro.

“Con estos avances y la consolidación de Lima Centro, reafirmamos nuestro posicionamiento como una red moderna, accesible y confiable, comprometida con el bienestar de más familias peruanas”, añadió Chávez-Cabello.