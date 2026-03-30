Clínica aviva anunció su primer medicentro en Lima Norte. Ubicado en San Martín de Porres y ofrecerá consultas médicas, diagnóstico por imágenes y servicios clínicos en más de 20 especialidades.

Este nuevo espacio ha sido concebido como un modelo de atención ambulatoria orientado a resolver las necesidades médicas más frecuentes en el día a día de los pacientes. Cuenta con una infraestructura de más de 4.300 metros cuadrados y un equipo de más de 60 profesionales de la salud.

Una de las principales características es su integración con la red de atención de Clínica aviva. A través de un sistema de derivación articulado, los pacientes que requieran procedimientos de mayor complejidad podrán ser referidos de manera directa desde el medicentro hacia las clínicas aviva de Los Olivos o Lima Centro, facilitando la continuidad de su tratamiento dentro de un mismo sistema de salud.

“Estamos implementando un nuevo modelo para hacer la atención en salud más simple en beneficio de las personas. Los medicentros funcionan como el primer punto de contacto, pero están conectados con nuestra red de clínicas para asegurar continuidad en el cuidado del paciente cuando lo necesiten”, indicó Pedro Chávez-Cabello, CEO de Clínica aviva.

El nuevo local de aviva está ubicado en la Avenida Tomás Valle 559, en San Martín de Porres, y cuenta, además, con servicio de urgencias, laboratorio clínico, farmacia y diagnóstico por imágenes con equipos de mamografía y rayos X, así como un área especializada de medicina física y rehabilitación y una zona dental.