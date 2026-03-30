Resumen

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Este nuevo espacio ha sido concebido como un modelo de atención ambulatoria orientado a resolver las necesidades médicas más frecuentes en el día a día de los pacientes. (Foto: Aviva)
Este nuevo espacio ha sido concebido como un modelo de atención ambulatoria orientado a resolver las necesidades médicas más frecuentes en el día a día de los pacientes. (Foto: Aviva)
Por Redacción EC

Clínica aviva anunció su primer medicentro en Lima Norte. Ubicado en San Martín de Porres y ofrecerá consultas médicas, diagnóstico por imágenes y servicios clínicos en más de 20 especialidades.

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