Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Clínica aviva estará ubicada en Ate y espera brindar más de 200 mil atenciones anuales. Foto: GEC.
La Clínica aviva estará ubicada en Ate y espera brindar más de 200 mil atenciones anuales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Como parte de su plan de expansión, Clínica aviva, la red de salud privada que es parte de Intercorp, inició la construcción de la que será su quinta sede que estará ubicada en el distrito de Ate y en la cual esperan brindar más de 200 mil atenciones anuales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.