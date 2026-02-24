Como parte de su plan de expansión, Clínica aviva, la red de salud privada que es parte de Intercorp, inició la construcción de la que será su quinta sede que estará ubicada en el distrito de Ate y en la cual esperan brindar más de 200 mil atenciones anuales.

“Nuestra propuesta de valor se basa en tres pilares: médicos de confianza, trato amable y precios accesibles”, señaló Pedro Chávez-Cabello, CEO de Clínica aviva, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra.

El nuevo establecimiento de salud tendrá un área de 11.700 m2 y contará con 82 camas de hospitalización y cuidados intensivos, así como 37 consultorios, 28 boxes de emergencia y 4 salas de operaciones.

Además, estará equipado con un banco de sangre, farmacia, servicio de imágenes y tecnología médica de vanguardia que, por complejidad, permitirá atender el 90% de los casos médicos de la zona.

“Nuestro propósito es transformar el sector salud en el país. No solo abrimos clínicas: abrimos una nueva forma de cuidar la salud de los peruanos”, agregó Chávez-Cabello. Detalló que el tiempo de obra de esta nueva sede es de 16 meses, por lo cual su inauguración está proyectada para junio de 2027.