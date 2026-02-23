Resumen

Igualmente, reportaron dinamismo los establecimientos que expenden comida criolla, restaurantes turísticos, dulcerías, heladerías, café restaurantes y chifas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La actividad de restaurantes (servicios de comidas y bebidas) aumentó 4,22%, en diciembre de 2025, respecto a similar mes del año 2024, explicado por el comportamiento positivo del grupo de restaurantes, otras actividades de servicio de comidas y del servicio de bebidas. En cambio, el suministro de comidas por encargo presentó un comportamiento desfavorable, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

