La actividad de restaurantes (servicios de comidas y bebidas) aumentó 4,22%, en diciembre de 2025, respecto a similar mes del año 2024, explicado por el comportamiento positivo del grupo de restaurantes, otras actividades de servicio de comidas y del servicio de bebidas. En cambio, el suministro de comidas por encargo presentó un comportamiento desfavorable, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El INEI también reveló que, en el año 2025, esta actividad presentó un crecimiento acumulado de 2,25%, en comparación con el año 2024.

Grupo de restaurantes se incrementó en 3,61%

En diciembre de 2025, el grupo de restaurantes creció 3,61%, sustentado en el desempeño positivo de los negocios de pollerías, comidas rápidas, comida internacional, sandwicherías, carnes y parrillas, restaurantes, pizzerías y cevicherías, impulsado por estrategias comerciales como convenios con entidades financieras y de telecomunicaciones, acondicionamiento de ambientes amplios y privados, implementación de buffet bailable y presentación de shows en vivo los fines de semana.

Igualmente, reportaron dinamismo los establecimientos que expenden comida criolla, restaurantes turísticos, dulcerías, heladerías, café restaurantes y chifas, ante la diversificación de menú y las celebraciones por Navidad, Año Nuevo, Día de la Parrilla Peruana y Cyber Monday. A lo antes mencionado contribuyó la realización de ferias gastronómicas como “Sabores de Chancay” (Lima) y la “I Feria Internacional del Cacao de Excelencia Perú” (Cusco).

Concesionarios y suministro de comidas a empresas de transporte aumentaron en 5,28%

Durante el décimo segundo mes de 2025, las otras actividades de servicio de comidas reportaron un incremento de 5,28%, impulsadas por concesionarios de alimentos, a partir de la renovación y captación de contratos para la provisión de servicios de alimentación en comedores de centros de salud, centros comerciales, centros penitenciarios, empresas industriales, instituciones educativas, mineras y entidades del sistema financiero, entre los principales.

De igual modo, aumentó el suministro de comidas para contratistas (servicios de alimentación a empresas de transporte) debido a la mayor demanda de empresas de transporte aéreo y terrestre, como respuesta a los feriados largos previstos en el mes de estudio.

Servicios de bebidas creció en 8,63%

El servicio de bebidas se expandió en 8,63%, en el último mes de 2025, debido a la mayor actividad de cafeterías, bar restaurantes, juguerías y bares, ante el inicio de la temporada de verano, eventos por las festividades de fin de año, apertura de sucursales a nivel nacional, promociones en barra libre, bebidas calientes, piqueos salados y dulces, ofertas en combinaciones especiales de jugos, descuentos con métodos de pago digitales y la incorporación de combos navideños.

Servicio de catering disminuyó 13,28%

Al comparar diciembre de 2025 con similar mes del año 2024, el suministro de comidas por encargo (catering) se redujo en 13,28%, por la disminución de contratos en el servicio de preparación y distribución de alimentos para eventos, en la atención de buffets, banquetes, desayunos ejecutivos, conferencias y convenciones.