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Hace menos de un año Revolut solicitó licencia bancaria completa en Perú para lanzar productos y servicios.
Hace menos de un año Revolut solicitó licencia bancaria completa en Perú para lanzar productos y servicios.
Por Paola Villar S.

El neobanco Revolut obtuvo esta semana la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para constituirse como entidad bancaria en el Perú, según pudo conocer El Comercio a partir de fuentes cercanas a este proceso que inició hace poco menos de un año, y que fue anunciado por la compañía de origen británico a inicios de este 2026.

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