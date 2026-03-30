El neobanco Revolut obtuvo esta semana la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para constituirse como entidad bancaria en el Perú, según pudo conocer El Comercio a partir de fuentes cercanas a este proceso que inició hace poco menos de un año, y que fue anunciado por la compañía de origen británico a inicios de este 2026.

Cabe recordar que, a mediados de enero de este año, la ‘fintech’ anunció que se encontraba tramitando una licencia bancaria completa en Perú para iniciar operaciones en el ecosistema financiero peruano, para lo cual ya había nombrado a Julien Labrot como gerente de la firma en nuestro país.

Una fuente cercana a la operación adelantó a El Comercio que, tras la autorización recibida, Revolut podrá constituirse como entidad bancaria a nivel local y solicitar, a continuación, una auditoría que le permita concretar la autorización funcional pendiente.

La solicitud para que se realice dicha auditoría aún debe ser presentada por la empresa ante la SBS, según supo este Diario, pues se trata de la fase final para que el neobanco pueda lanzar sus operaciones de manera oficial y a nivel nacional.

Asimismo, Revolut estaría anticipando que la licencia completa para operar como banco en el Perú se concrete a inicios del 2027; luego de que la entidad obtenga la autorización funcional mencionada.

En una entrevista con El Comercio en enero, Labrot, remarcó que la licencia bancaria completa que persiguen les permitirá ingresar al mercado local con su abanico completo de productos, y con una propuesta de valor competitiva para enfrentarse a los bancos más grandes del país. Según detalló Labrot entonces, el objetivo de Revolut es competir contra la banca tradicional peruana y contra los bancos más grandes a nivel local, como son el BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank Perú.

Hasta inicios de este año, Revolut ya tenía a más de 10 personas en su equipo local y se encontraba en proceso de reclutar a más personal para avanzar en el cumplimiento normativo de la licencia solicitada. De acuerdo con Labrot, hacia fines de este 2026 dicho equipo debería tener cerca de 60 personas.

“No vamos a tener sucursal, no está previsto. Marginalmente estamos viendo la posibilidad de tener algunos ATM (cajeros automáticos), que ya se están implementando en España. Estamos revisando los números y los casos de negocio, para ver si esto aplica para el Perú o no. Pero nosotros estamos convencidos de que el modelo de banco 100% digital puede funcionar y va a funcionar en el Perú”, dijo Labrot en enero a este Diario.

Además del Perú, Revolut ya cuenta con presencia en Argentina, Brasil, México y Colombia.