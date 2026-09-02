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Resumen

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La permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional empieza a tambalearse. Bancadas de distintas tiendas políticas se han mostrado en contra de que continúe en el cargo y han anunciado medidas para retirarlo por su cuestionada labor frente a la inseguridad ciudadana.

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