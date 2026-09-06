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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Bicameralidad tiene sus trucos. Vamos a conocer uno. Es legal, no se escandalicen. Como bien saben, el oficialismo (Fuerza Popular más Renovación Popular) empata con el bloque de izquierda en el Senado. Sumadas las 4 fuerzas de izquierda hacen 30; sumadas FP más RP, hacen 30. Recuerden que si Miki Torres ganó la presidencia de dicha cámara es porque hubo un voto traidor en la oposición y quedaron 30 versus 29 y un voto viciado. Si se repitiera la polaridad y quedaran 30 a 30, el presidente Torres tendría derecho al voto dirimente y desempataría cualquier votación en el Pleno.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.