Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza fue designado como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mediante la Resolución Suprema N° 030-2025-EF, publicada este 3 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Tovar Mendoza estará al frente de la entidad hasta completar el periodo de su antecesora, Marilú Llerena Aybar, cuya renuncia fue aceptada por el Ejecutivo. La norma fue refrendada con las firmas de la mandataria Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Hoja de vida de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza

Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Barcelona y en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile.

Edward Tovar, nuevo jefe de Sunat. Fuente: Gob.pe

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, destacando en la defensa de casos de alta complejidad en el ámbito tributario y administrativo.

Cabe resaltar que hasta hace unos días se desempeñaba como presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, cargó al que renunció para asumir la jefatura de la Sunat.

¿Qué es la Sunat?

La SUNAT tiene las siguientes funciones generales: administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por Ley o Convenio Interinstitucional.