Las personas o entidades jurídicas que cumplan determinadas condiciones deberán informar a la Sunat quién es su beneficiario final en 2026. Esta obligación busca identificar a las personas naturales que, de forma directa o indirecta, tienen la propiedad o el control de una empresa o ente jurídico. La declaración puede presentarse por internet y los plazos dependen de los ingresos netos de 2024. Por ello, es importante revisar con anticipación el tramo que corresponde a cada contribuyente y evitar retrasos en el cumplimiento de esta obligación tributaria. Además, conocer las fechas establecidas permite organizar la presentación de los datos y cumplir correctamente con las exigencias de la administración tributaria. Conoce quiénes deben cumplir con esta obligación, cuándo les corresponde presentar la declaración y cómo realizar el trámite.

¿QUÉ CONTRIBUYENTES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL?

Las personas jurídicas cuyos ingresos netos declarados durante 2024 no superaron las 50 UIT están comprendidas en el cronograma establecido por la Sunat. El mes asignado depende del nivel de ingresos registrado en ese año.

Otros contribuyentes deben declarar en noviembre de 2026, aunque no figuren en esos tramos. En este grupo se encuentran las personas jurídicas que anteriormente no tenían la obligación de presentar esta información y los entes jurídicos domiciliados en el Perú, como patrimonios autónomos, contratos, fondos de inversión, fondos mutuos y patrimonios fideicometidos.

¿CUÁNDO ME CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN?

El calendario para las personas jurídicas comprendidas según sus ingresos netos de 2024 es el siguiente:

Más de 25 UIT y hasta 50 UIT: el periodo de presentación corresponde a julio de 2026.

Más de 10 UIT y hasta 25 UIT: la declaración debe realizarse en septiembre de 2026.

Hasta 10 UIT: el periodo asignado es noviembre de 2026.

Por su parte, las personas jurídicas no incluidas en estos rangos y los entes jurídicos mencionados deberán presentar la información durante noviembre de 2026.

Foto: Magnific.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR BENEFICIARIO FINAL?

El beneficiario final es la persona natural que posee o ejerce control sobre una persona o ente jurídico. Esa participación o control puede darse directamente o mediante otras personas o estructuras jurídicas. La declaración permite a la administración tributaria conocer quién se encuentra detrás de la propiedad o control de estas entidades.

¿CÓMO SE PRESENTA LA DECLARACIÓN ANTE SUNAT?

El trámite se efectúa de manera virtual mediante el Formulario Virtual N.° 3800, disponible en Sunat Operaciones en Línea (SOL). El servicio puede utilizarse las 24 horas, por lo que no es necesario acudir a una oficina para cumplir con esta obligación.

Composición EC: Freepik / Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INFORMAR AL BENEFICIARIO FINAL?

La medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el control tributario. La información permite reforzar la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, facilitar el cumplimiento de compromisos internacionales vinculados con la asistencia administrativa y el intercambio de información tributaria.

La identificación de los beneficiarios finales contribuye a prevenir el lavado de activos y puede servir para enfrentar operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Para orientar a los contribuyentes, la Sunat habilitó una sección en su portal oficial con información detallada sobre esta declaración. La entidad calcula que alrededor de 60 mil contribuyentes deberán cumplir con esta obligación.

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