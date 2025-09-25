BHP: “El Perú es hoy nuestra prioridad número uno para explorar el cobre en América Latina”

El mundo necesitará un 70% más de cobre hacia 2050, un escenario que abre una ventana de oportunidad para los países con potencial minero. Durante el Perumin 37, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Exploraciones para América Latina de la compañía minera BHP, destacó que el Perú se ha convertido en la prioridad número uno de la compañía en la región.

¿Cómo está viendo actualmente el tema de la exploración minera, considerando que no se explora mucho en el mundo?

Como bien dices, si uno compara la creciente demanda de cobre con el ritmo de exploración, se aprecia un enorme desafío. Nuestra estimación en BHP es que al 2050 el mundo necesitará un 70% más de cobre que el que hoy se produce. En términos concretos, eso implica agregar cada año una mina del tamaño de Cerro Verde, o incluso un poco más que Antamina. Se necesita nueva producción, lo cual es un reto.

Sin embargo, mientras la demanda crece, los nuevos descubrimientos cada año son menores. Esto plantea una dificultad global, pero también una gran oportunidad para la exploración. El Perú es un caso particular: aún existe un potencial alto de encontrar yacimientos importantes. En otros países de la región como Chile, ya se han explorado extensamente sus distritos mineros y, como se dijo esta mañana en Perumin, “si es que ya no encontramos nada, probablemente es porque no hay nada más que encontrar”. En cambio, en el Perú todavía hay oportunidades.

Para BHP, el Perú es hoy la prioridad número uno en América Latina en términos de exploración. Hemos hecho un anuncio en este Perumin sobre una nueva campaña de exploración durante los próximos 18 meses, con una inversión de más de US$ 10 millones en distintos objetivos y regiones del país. Nuestro propósito es realizar hallazgos importantes que permitan encaminar al Perú hacia una nueva ola de producción de cobre que el mundo necesita.

¿El enfoque es exclusivamente en cobre o también en otros minerales?

Como BHP hemos declarado que queremos crecer en América Latina especialmente en cobre. Ese es el objetivo principal de nuestra campaña en el Perú.

Cuando dice que el Perú es la prioridad número uno, ¿se refiere a Latinoamérica?

Sí, exactamente, dentro de toda la región latinoamericana, el Perú ocupa el primer lugar en nuestras prioridades de exploración.

¿Eso significa que aún hay una gran oportunidad de descubrimientos en comparación con otros países?

Así es. Mientras otros países ya han explorado con mayor intensidad sus distritos, en el Perú seguimos identificando áreas objetivo. De hecho, tenemos más de 10 iniciativas en evaluación. Hemos decidido dar prioridad al Perú justamente porque creemos que todavía hay oportunidades únicas que en otros países ya no existen.

¿En qué regiones del Perú se desarrollará esta campaña?

En Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Apurímac.

¿Son distritos donde ya existen minas grandes?

Sí, en algunos casos, pero eso no descarta que existan nuevos hallazgos. En el mundo, es común que en un mismo distrito minero operen varias minas de gran escala en áreas cercanas. Por eso, en zonas con minería ya instaladas también puede haber oportunidades muy interesantes para nuevos descubrimientos.

¿Tienen algunos objetivos ya identificados con nombre o prospecto?

Vamos a ir anunciando detalles conforme avanzamos en la ejecución del plan. La inversión directa comprometida es de US$ 10 millones, pero el monto final podría ser mayor porque una campaña de exploración involucra contratación de servicios adicionales y otros gastos asociados.

¿Harán perforaciones en todas las zonas identificadas?

Se requiere de un proceso formal para llegar a la etapa de perforación. Es necesario obtener permisos y trabajar de cerca con las comunidades. Hemos innovado en establecer relaciones de largo plazo con las comunidades, más allá de la exploración puntual. Creemos que esta etapa también puede elevar los estándares sociales y económicos de las poblaciones cercanas.

En el Perú hemos desarrollado un programa junto con Enseña Perú , vinculado a la educación, al abastecimiento de agua rural y hasta campañas de vacunación de ganado. De esta manera, buscamos que la relación sea de cocreación: si la exploración resulta, habrá un beneficio importante para la comunidad; y si no, también quedará un aporte positivo.

Dado que el desarrollo minero lleva muchos años, ¿cuándo podría verse una mina nueva a partir de estas exploraciones?

Es difícil precisar. El proceso productivo minero, desde la exploración hasta la inversión, puede tomar fácilmente ocho años o más, dependiendo de permisos, condiciones geológicas y, por supuesto, la suerte de encontrar un hallazgo relevante. Además, los índices de éxito suelen ser bajos.

Aún así, ¿es necesario arrancar ya?

Por supuesto. Esta es una ventana de oportunidad que el Perú debe aprovechar ante la creciente demanda y la escasez de proyectos nuevos en el mundo. Hay que acelerar procesos, compartir información geológica y trabajar de manera más eficiente. El cobre que el mundo necesita para la transición energética debe provenir de países con tradición minera, y el Perú tiene esa fortaleza.

¿Sería útil una base de datos geológicos compartida entre empresas?

Totalmente. En este Perumin hemos escuchado muchos llamados a la colaboración. El mundo está avanzando hacia nuevas formas de cooperación, incluso entre competidores, para acelerar la producción de minerales críticos como cobre, litio o tierras raras. Con alianzas y datos compartidos, los proyectos pueden desarrollarse mejor y más rápido.

En cuanto a Antamina, ¿BHP desarrolla exploración alrededor o eso corresponde al consorcio?

Antamina tiene una gestión independiente y cuenta con varios socios, entre ellos nosotros. En paralelo, BHP realiza exploraciones en otros distritos. Además, mantenemos una oficina en Lima para coordinar exploraciones no solo en Perú, sino también en otros países de la región, aunque el foco está aquí.

¿Cuáles son los principales desafíos de exploración en el Perú?

El primero, relacionarse constructivamente con las comunidades, dado que la exploración suele ser la primera conexión entre la población local y la minería. También está la minería ilegal, que es cada vez más relevante y donde el Estado tiene un rol clave. Finalmente, los costos de capital son cada vez más altos, por lo que es fundamental compartir información geológica y aprovechar herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial o imágenes satelitales.

¿Las nuevas tecnologías pueden acelerar la exploración?

Sí, sin duda. La minería carga con la imagen de ser una industria atrasada, pero hoy tenemos camiones mineros autónomos, perforadoras y palas automatizadas e incluso operaciones gestionadas a millas de kilómetros de distancia. La revolución tecnológica ya está aquí. Además, la inteligencia artificial está comenzando a aplicarse en exploración para analizar datos geológicos de manera más eficiente. Los próximos años veremos una transformación radical en cómo se desarrolla la exploración minera.

¿BHP es la empresa con más concesiones en el Perú?

No necesariamente, pero sí somos la que más actividad exploratoria está desarrollando en este momento. Además, este año celebramos 140 años de historia como compañía, con una larga trayectoria en el mundo y en el Perú.

¿Qué esperarían de las autoridades reguladoras?

Que los procesos de permisos sean más ágiles, sin bajar las exigencias sociales y ambientales, y utilizando nuevas tecnologías de información. Si no aprovechamos la oportunidad, la demanda se cubrirá en otros países productores de cobre. El Perú debe competir para captar esas inversiones.

¿En qué país de Latinoamérica toma más tiempo sacar un permiso?

En toda la región hay demoras, aunque el Perú ha avanzado con la Ventanilla Única, que permite tramitar permisos en paralelo. Aun así, los procesos judiciales pueden extenderse demasiado. Debemos trabajar en mejorar los tiempos. Al final, el desarrollo minero es una carrera de competitividad: los países que lograrán ser más ágiles atraerán mayores inversiones.