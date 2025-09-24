Komatsu-Mitsui: “La minería se está convirtiendo en un negocio súper tecnológico”

El principal desafío de la minería en el futuro no es crecer en producción sino ser más efectiva y segura. Y allí los proveedores mineros son los grandes protagonistas porque son quienes “tienen que proveer parte de esas soluciones”, señala Julio Molina, presidente ejecutivo de Komatsu Mitsui, en Perumin 37.

—¿Qué tan importante es la minería para Komatsu-Mitsui?

La minería es muy importante para Komatsu Mitsui. Más del 70% de nuestro negocio tiene relación con ella. La minería es uno de los mercados más importantes. Es nuestro día a día y es parte de nuestro ADN.

—Tenemos entendido que este año proyectan anotar un record en ventas. ¿Es cierto?

Sí. En general la compañía anda muy bien. Terminamos la fusión con Komatsu Mining y ahora somos una sola compañía, y participamos en el mercado de minería superficial donde los clientes están haciendo ampliaciones de flotas y adquiriendo flotas nuevas, por tanto, nuestro negocio se ve beneficiado. El año pasado tuvimos un record de ventas y esperamos lo mismo este año.

Julio Molina, presidente ejecutivo de Komatsu-Mitsui. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).

—¿Cuánto anotaron el año pasado y cuánto esperan anotar en este 2025?

Nosotros terminamos en US$993 millones el 2024, y este año esperamos estar por encima de los US$1.100 millones.

—Y esto pone una barrera muy alta para el próximo año y los siguientes años.

Yo creo que el desafío de la minería no está solamente en crecer sino en enfrentar las nuevas tecnologías. No solamente hablamos de vender más camiones y equipamiento. Los clientes mineros están enfrentando desafíos en automatización, en la descarbonización de sus faenas, y es allí donde nosotros, los proveedores, empezamos a ser protagonistas porque somos quienes tenemos que proveer parte de esas soluciones.

—¿Es un trabajo conjunto?

El lema de Perumin empieza con la palabra “Juntos”. Este es un problema que debemos resolver juntos, las mineras y los proveedores. El crecimiento no es problema, sino como hacemos que las minas sean más efectivas y seguras, y como ayudamos a que las minas sean queridas por las comunidades. Ese es el gran desafío de la minería en el futuro. No las ventas.

—Sobre todo, el desafío de la tecnología. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial y los vehículos eléctricos.

Estamos conversando mucho del tema y yo veo que, por suerte, viene la Inteligencia Artificial. Las nuevas minas que vamos a tener en el 2030 y 2040 serán minas con una automatización grande que van a requerir energía verde y camiones a batería. Para entender la lógica y lograr que esos sistemas funcionen vamos a requerir de Inteligencia Artificial.

—¿La tecnología es cada vez más relevante?

La minería siempre ha sido un negocio bien tradicional, pero en el largo plazo se está convirtiendo en un negocio súper tecnológico, donde la posibilidad de hacer carrera y traer talento es muy significativa. Es muy excitante participar en minería para el futuro porque se está convirtiendo en un negocio que requiere una gran cantidad de tecnología.

—Ustedes vendieron una flota de camiones muy importante a Antamina un par de años atrás. ¿Tienen planes para otros deals semejantes?

No te puedo dar detalles, pero estamos trabajando con todos los clientes. Hemos vendido una flota a Antamina, hemos vendido más camiones a Southern, estamos todos en el mercado expectantes por Tía María, y yo creo que va a ser un proyecto insignia para el Perú. Estamos conversando con todos los clientes. Los que ya están operando tienen que renovar sus flotas y producir más, porque las leyes de mineral están bajando. Necesitan más camiones, más palas, pero también necesitan automatizar y descarbonizar.

—Ustedes son fuertes en minería a tajo abierto, y ahora están ingresando a minería subterránea. ¿Es así?

Sin duda, nuestra principal participación es en minería superficial, pero también estamos ingresando con nuevas líneas de productos a minería ‘underground’, y aquí en Perumin estamos presentando los nuevos productos que estamos trayendo.

—¿Qué productos?

Tenemos jumbos (máquinas de perforación), cargadores frontales y un sistema muy importante de proximidad que mantiene al personal seguro alrededor de las máquinas. Es un producto que ya está disponible en el mercado.

—¿Finalmente, qué avances están haciendo en equidad de género?

La inclusión de la mujer es muy importante. Nosotros tenemos un programa desde hace varios años y nos está empezando a dar resultados. Ahora tenemos 20% de participación femenina y partimos hace siete años con un 7%. Pero lo que nos tiene más contentos es que tenemos 25% en puestos de liderazgo.