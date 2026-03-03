Resumen

Mina de Lupaka Gold. (Fuente: Andina)
Lupaka Gold Corp., minera canadiense de oro, demandó a Perú en Estados Unidos como parte de sus esfuerzos por cobrar unos US$69 millones que le fueron adjudicados tras un arbitraje por protestas violentas que paralizaron las operaciones en una de sus minas, reportó Bloomberg.

