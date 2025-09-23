Ferreyros supera su récord de ventas y apunta a cerrar el 2025 con US$1.500 millones: este es su plan

Hasta los primeros días de setiembre, Ferreyros había registrado más de US$1.000 millones en ventas, lo que la lleva a proyectar un acumulado de US$1.500 millones para el cierre del 2025. Sobre esto y otros temas conversamos con el ejecutivo peruano.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

— Ferreyros siempre tiene una participación importante en Perumin. ¿Qué tienen preparado para esta ocasión?

Este año vamos a tener un stand más grande. Hemos crecido respecto de la versión anterior (Perumin 36) y lo que vamos a hacer es una presentación muy completa de la contribución de Ferreyros a la minería peruana, desde nuestros tradicionales tres ejes - más minería, minería más segura y minería consciente - a los cuales hemos agregado un cuarto: producir con tecnología.

— ¿Por tecnología se refiere a la automatización, a la Inteligencia Artificial y a todos los adelantos que estamos viendo?

Todo está avanzando muy rápido. Nosotros mismos empezamos el viaje de la minería autónoma con minera Quellaveco y hemos cumplido cinco años operando completamente con esta tecnología. La mina tiene cero accidentes a pesar de producir más que sus pares.

— ¿Cuantos camiones autónomos tienen en Quellaveco?

El año anterior teníamos de 26 a 27 camiones mineros. Hoy en día son 32 camiones de 320 toneladas cada uno. Estamos muy contentos, y quisiéramos creer que nuestro cliente, Anglo American, también está contento como nosotros.

— ¿Ferreyros es uno de los proveedores mineros más grandes o el más grande?

Con humildad lo digo, pero creo que somos el proveedor minero más importante. Este año esperamos exceder los US$1.500 millones (en ventas). El año pasado estuvimos a milímetros de alcanzar esta cifra. Una compañía madura como la nuestra, con más de 100 años de existencia, aspira a crecer todos los años y a acompañar el crecimiento del PBI, duplicándolo, incluso. Si la tasa de crecimiento del PBI es de 3%, nosotros debiéramos crecer 6%.

Minera Quellaveco (Foto: Anglo American).

— ¿Estos US$1.500 millones los han registrado antes?

No. Nunca. El 2024 fue el año récord (en ventas) de Ferreyros y nos pusimos como meta superarlo este 2025. Es atrevido, es aspiracional, pero eso es lo que queremos hacer porque somos una compañía que está desafiándose siempre. No solemos dar proyecciones, pero te puedo decir que ya estamos en US$1.000 millones siendo los primeros días de septiembre. Entonces, sí, estamos logrando superar el récord del 2024. Será un segundo récord.

— ¿A qué se debe esta facturación récord?

El primer motor de la compañía es la minería. Es el motor más grande de Ferreyros. Para que te hagas una idea: este año estamos creciendo a doble dígito en ventas de máquinas para la minería. Es una señal clara de que el motor minero está encendido. Eso lo vemos también en otros sectores, pero el más grande es la minería.

— ¿Qué porcentaje del negocio de Ferreyros representa la minería?

El 60% de nuestro negocio gira alrededor de la minería, 25% alrededor de la construcción, y el resto se reparte entre otras industrias: agroindustria, pesca, comercio y servicios. Esos son los números gruesos, y la minería este año está creciendo en Capex (inversión en máquinas).

LA JOYA

— ¿Qué otras grandes inversiones ha realizado Ferreyros en los últimos años?

Nosotros somos una compañía que mira al largo plazo y tomamos decisiones extendidas en el tiempo. (En ese sentido) hace unos 10 años hicimos una inversión importante en Arequipa de alrededor de US$25 millones que ha ido creciendo en el tiempo. Hoy en día ya tenemos invertidos US$50 millones en nuestro complejo de la Joya. Es un predio importante donde tenemos un centro de reparación de componentes, un centro de reparación de motores eléctricos y un taller de máquinas.

Nuevo Taller de Componentes Eléctricos en La Joya. (Foto:Ferreyros)

— ¿En qué parte de Arequipa se ubica este complejo industrial?

Estamos al pie de La Panamericana Norte, y nos pusimos afuera de Arequipa para afectar lo menos posible a la ciudad y atender a nuestros clientes, que están relativamente cerca de la carretera. Y, de algún modo, hemos venido impulsando un hub industrial alrededor nuestro porque otros jugadores menores que nosotros están acomodándose en las cercanías. Se ha ido creando (así) una fuente importante de empleo para la zona y de desarrollo para la minería.

— ¿La Joya abastece exclusivamente a la minería o también a otros sectores?

Exclusivamente a la minería, aunque también puede atender a la construcción, pero, la verdad es que en los nueve años que viene operando atiende en un 99% a la minería. Cada vez buscamos más oportunidades para atender mejor a nuestros clientes y por eso es que invertimos no solo en nuestro centro de reparaciones que tenemos en Lima, sino también en este segundo, en Arequipa, para poder atender desde dos lugares y diversificar nuestra oferta para minería y la construcción.

— ¿Cuáles son las maquinarias o equipos que más ingresos generan para Ferreyros?

Puedo decir que son más de 24 mil máquinas y motores que hemos vendido en los últimos años y que siguen operando, y 2.400 de ellos están en la minería. Pero todos los años incorporamos nuevas máquinas y damos servicio de reparación y mantenimiento a las máquinas existentes en el territorio.

— ¿Cada cuánto tiempo incorporan nuevas máquinas o flotas de máquinas?

Hay años donde desarrollamos flotas nuevas porque hay minas nuevas, como es el caso de Marcobre (Mina Justa), qué fue para nosotros una inversión de US$100 millones a US$150 millones, o Quellaveco, que significó una inversión de US$200 millones a US$250 millones. Eso son años que hacen un pico, pero cuándo termina ese episodio iniciamos el proceso de mantenimiento de esas flotas para maximizar su utilización porque, al final del día, lo que quiere Ferreyros es que el cliente sea exitoso para que nos elija nuevamente. Queremos conquistar al cliente cada día. Ese es el centro de la película.

Ferreyros (Foto: Ferreyros)

— ¿Actualmente están trabajando en un proyecto grande para el mediano o largo plazo?

Hay muchas compañías mineras que están estudiando expansiones. No quisiera adelantar detalles, pero hay varias que están interesadas. Además, hay cosas nuevas como la exploración petrolera en la costa norte del Perú o el tren de cercanías. La brecha de infraestructura genera oportunidades y nosotros estamos convencidos de que Ferreyros va a seguir siendo un jugador importante, liderando el cambio y la industria.

¿Ustedes podrían colaborar con la exploración petrolera en el norte?

También. Nosotros somos proveedores importantes de la industria petrolera con motores para bombeo y perforación, incluso, para perforación ‘offshore’.

OxI y Equidad de género

— Ferreyros desarrolla obras sociales, sobre todo, a través de Obras por Impuestos (OxI). ¿Cuánto han invertido hasta la fecha?

Tenemos más de 10 años desarrollando OxI, y en ese tiempo llevamos 18 obras culminadas o en ejecución por S/ 300 millones para 260 mil beneficiados. Estamos tratando de hacer muchas cosas en educación y en saneamiento. Esta compañía quiere devolver a la sociedad y OxI es un mecanismo que ayuda al Perú.

— ¿Qué proyecto de OxI están desarrollando ahora?

Estamos haciendo ahora un hospital en Puno, asociado con la empresa minera Minsur, y acabamos de inaugurar unas pistas y veredas en Piura junto a Cementos Pacasmayo cerca del aeropuerto. El Perú necesita cerrar la brecha en infraestructura y compañías como la nuestra pueden hacerlo. Nuestra empresa tiene 103 años en el Perú. Ha pasado por altas y bajas. Entonces, se esfuerza por contribuir todo lo que puede.

— ¿Cómo están avanzando en equidad de género?

Lo primero que tengo que decir es que nuestra directora ejecutiva es mujer (Mariela García). Entonces, el primer paso lo hemos dado hace muchos años. Hoy en día tenemos 800 mujeres trabajando en nuestra compañía, de una dotación total de 5 mil personas. Sin duda, es más complicado aumentar la población de técnicas mujeres, pero no es imposible. Estamos avanzando a paso firme para tener más mujeres en puestos técnicos.

Equidad de género (Shutterstock)

— ¿De qué manera?

Tenemos una beca para técnicas mujeres, denominado Big Dream, que busca incorporarlas a las minas del Perú o a nuestros talleres en Lima y Arequipa. Hemos comprado esta idea y vamos creciendo en participación femenina dentro la población de trabajadores.

— ¿A qué empresas representa Ferreyros en el Perú?

Ferreyros representa, básicamente, a Caterpillar en todas sus líneas de negocio. Además, representa a la finlandesa Metso, a una marca de equipos de minería subterránea llamada Paus, y a Massey Ferguson, que es clave en agricultura. Esas son las marcas más importantes en la distribución de Ferreyros en el Perú.

— ¿Algo más que quisiera agregar?

Tenemos en el Perú el camión minero más grande del mundo, de 400 toneladas métricas, el cual carga 10% más. Estamos difundiendo mucho este producto que tiene un motor de más de 4 mil caballos de potencia, lo cual permite una velocidad óptima de operación.

— ¿La reparación de estos grandes camiones se realiza en el Perú?

Sí, en el hub industrial de la Joya, y también en Lima porque hay minas que están en el centro del país. El Perú está bendito por la Cordillera de los Andes, pero, a la vez, es un desafío enorme por la logística de llegar a los sitios remotos y a las personas que viven en las zonas alejadas. Dios nos puso una tarea enorme para cerrar la brecha en infraestructura, pero nos dio una riqueza gigante bajo la tierra. Es la tarea de los ciudadanos peruanos y sus gobernantes poner en valor esta riqueza que nos dio Dios para beneficio de todos los que vivimos en este lindo país.