JRC, una compañía peruana en ebullición: adquiere su primera mina en México y ve opciones en estos países mineros

Perú es una potencia en minería y, particularmente, en minería subterránea, actividad en la que los mineros peruanos dan cátedra en el mundo.

Es el caso de JRC, contratista minero peruana que brinda servicios a las principales operaciones de minería subterránea en el Perú y que “a raíz del posicionamiento” alcanzado en nuestro país ha ingresado a trabajar con Peñoles en México y a comprar su primer activo minero: la mina de plata y oro San José, en el estado mexicano de Oaxaca. Sobre esto conversamos con Manuel Ruiz Conejo, presidente ejecutivo de la empresa peruana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

—¿La empresa cumple veinticinco años operando todo este tiempo en el sector minero?

Nosotros empezamos en el sector minero haciendo diversos trabajos de servicios, pero nos hicimos conocidos rápidamente y en nuestro segundo año tuvimos un importante contrato de minería subterránea. Y en los años siguientes hemos tenido la suerte de tener grandes proyectos.

—¿Qué grandes proyectos, por ejemplo?

Construimos una presa muy importante para Antamina. Pero, por una cuestión de oportunidad, nos hemos especializado en minería subterránea, dónde nos hemos posicionado como una de las principales empresas de servicios o contratistas mineros.

—¿Qué porcentaje de sus ventas se explica por minería subterránea?

El 80% de nuestras ventas depende de este nicho de negocios.

—¿Y el otro 20%?

Ese 20% tiene que ver con actividades conexas a la minería subterránea y algunas actividades de obras civiles, pero nuestro plan de largo plazo es la consolidación a nivel internacional y diversificación de servicios. En ese sentido, este año generamos dos incubadoras de negocios: una para buscar oportunidades de perforación en exploración y otra para minería superficial.

—¿Piensan dedicarse a exploración ‘brownfield‘ o ‘greenfield‘?

‘Brownfield‘ y ‘greenfield’, pero también a trabajos de minería superficial. Esos dos grupos ya están trabajando, y el de perforación diamantina ya consiguió su primer contrato con un gran cliente. Eso, en línea con nuestro plan de desarrollo qué es la expansión en servicios y el crecimiento a nivel internacional como empresa.

JRC es uno de los contratistas de minería subterránea con más actividad en el Perú. (Foto. JRC)

—¿Cómo están creciendo a nivel internacional?

El año 2019 empezó nuestra internacionalización en México, y ese mismo año compramos una empresa en Canadá.

—¿Brindan servicios para minería subterránea en ambos países?

En estos veinticinco años hemos crecido como una empresa de servicios. Pero en los últimos dos a tres años iniciamos la búsqueda de oportunidades en la venta de algunos activos mineros alrededor del mundo, y este año tuvimos la suerte de comprar nuestra primera mina. Entonces, ya tenemos dos unidades de negocios: la empresa de servicios y una unidad minera.

MINA SAN JOSÉ

—¿Cómo se llama la unidad minera?

Se llama San José, y es la primera mina que estamos comprando porque la idea es seguir buscando este tipo de oportunidades.

—¿San José no pertenecía a Fortuna Silver?

Sí. Esa era la mina de Fortuna Silver que ahora se llama Fortuna Mining, porque la empresa se ha globalizado y ya no solamente se dedica a producir plata, sino también oro. Ellos tomaron la decisión de dejar el activo, imagino yo, por alguna evaluación interna y tuvimos la suerte de participar en el proceso de venta. La verdad es que es una muy buena mina que tiene para varios años más de operación.

—¿Cuándo compraron San José?

El proceso de venta se inició a comienzos del año pasado y recién se cerró en el primer trimestre de este año, y la empezamos a operar a partir de mayo.

—¿Qué los motivó a adquirir esta mina?

Se alinearon muchas cosas para nosotros, particularmente, los precios del oro y la plata que están bastante buenos, y con estos precios de los metales la mina se proyecta a una vida de entre 8 y 10 años. Este negocio de productor minero se agrega a otro negocio muy importante qué tenemos con un grupo muy grande México que se llama Peñoles, el cual opera la mayor mina de plata en el mundo, denominada Fresnillo.

JRC opera desde el año pasado la mina San José, en México.

—¿Ahora tienen dos negocios en México?

Tenemos la mina y dos proyectos por el lado de servicios con Peñoles. Y también ofrecemos servicios a nuestra propia mina.

—¿Desde cuándo ofrecen servicios a Peñoles?

A raíz del posicionamiento que tenemos en el Perú es que tuvimos esa oportunidad, como especialistas, y entramos a Fresnillo con un contrato desde el año 2019 hasta la fecha.

PLANES Y METAS

—¿También son contratistas casi perpetuos de minera Buenaventura en El Brocal (Pasco)?

Uno de los factores por los cuales hemos crecido en estos veinticinco años se basa en la calidad del servicio que damos y la confianza que generamos a nuestros clientes. El Brocal es un caso de éxito importante para nosotros como empresa contratista, y creemos que también para Buenaventura porque siempre vemos comunicados suyos donde señalan qué vienen cumpliendo todos sus objetivos de producción.

—Entiendo que El Brocal se encuentra en proceso de expansión.

Está en proceso constante de expansión desde hace varios años. Nosotros entramos a la parte subterránea desde sus inicios (2006). Empezamos con volúmenes pequeños, de 2.000 a 3.000 toneladas por día, y ahora estamos cerca de las 13. 000 toneladas por día.

—¿Han tenido algún conflicto con mineros informales o ilegales en las minas donde presentan servicios?

Hasta ahora no. Nosotros trabajamos con las principales compañías y minas en el Perú. Es más, este año logramos entrar a una de las tres principales operaciones que hay en Pataz, después de un análisis de riesgo por el tema de seguridad. Pero, felizmente, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún inconveniente. Hemos estado en la época más caliente pero no hemos tenido ningún inconveniente.

—¿Cuánto factura JRC anualmente?

El año pasado cerramos con cerca de US$130 millones. Este año, si consolidamos los tres países, debemos estar debemos estar bordeando los US$200 millones, sin considerar el negocio de la mina. Consolidándolo todo debemos estar en US$230 millones o US$240 millones.

—¿Cuál es el objetivo de JRC en el mediano plazo?

Tenemos un plan bastante agresivo que hemos diseñado para los próximos años, y en el 2025 nos está yendo muy bien de acuerdo a ese plan. Significa seguir posicionándonos en el Perú, no solamente con minería subterránea, sino con perforación diamantina y minería superficial y, con esos mismos servicios, crecer en México.

—¿Tienen planes para expandirse a otros países?

Tenemos oficinas de exploración en algunos países mineros como Chile. Y desde el año pasado venimos buscando oportunidades también en España.