Orygen prevé que participación de energías renovables no convencionales en Perú será 30% al 2040: energía en hogares podría ser más barata

El Perú puede convertirse en uno de los referentes regionales en energías limpias durante la próxima década. Así lo proyecta Marco Fragale, CEO de Orygen, en el marco del Perumin 37, quien resaltó que, sin necesidad de incentivos adicionales, la matriz energética peruana podría alcanzar hasta un 30% de participación de renovables no convencionales entre 2030 y 2040. El ejecutivo destacó que la clave está en acelerar los permisos, fortalecer la transmisión y consolidar el mercado de servicios complementarios.

¿Cuántas plantas tiene actualmente Orygen en el Perú?

Actualmente tenemos 13 plantas en operación comercial y una en construcción. Dividiendo por tecnologías: siete hidroeléctricas que suman casi 800 MW de capacidad instalada; dos térmicas a gas con 900 MW; cuatro solares con 260 MW; y dos eólicas con 310 MW. Tenemos además el complejo eólico más grande del Perú, Wayra, donde construimos nuestra planta número 14: el primer proyecto híbrido de gran escala en el país, una planta solar ubicada en el mismo sitio de la ya existente eólica. Esta diversificación nos convierte en el generador más completo del país y nos da una ventaja: asegurar a nuestros clientes un suministro confiable, seguro y continuo durante todo el año, lo cual es altamente valorado, sobre todo por el sector minero.

¿Tienen todas las tecnologías excepto las que son muy contaminantes, como el diésel?

Correcto. Contamos con todas las tecnologías renovables y también con generación térmica a gas, que nos brinda respaldo en caso de baja disponibilidad de recursos renovables.

¿Wayra Solar constituirá el complejo híbrido renovable más grande del Perú?

Y el único de gran escala en el país. El complejo cuenta hoy con 310 MW de capacidad eólica a los que agregaremos 94 MW solares, alcanzando 404 MW en total. Es importante porque es un proyecto pionero e innovador en el Perú y porque responde a la demanda de energía segura, confiable y sostenible que requieren las empresas industriales, en especial las mineras. Además, al ser híbrido, aprovecha la infraestructura ya construida para el parque eólico, lo que mejora su competitividad.

¿Existen complejos similares en Latinoamérica?

No conozco proyectos exactamente iguales, aunque sí se están desarrollando híbridos en Chile y Brasil. Perú, de todas formas, sigue en la frontera de la energía renovable en la región.

¿Ya tienen compradores para la energía generada?

No necesitamos cerrar un contrato Power Purchase Agreement (PPA) antes de construir una planta. Nuestro portafolio, de 2,3 GW de capacidad instalada al que se sumarán los 94 MW de Wayra Solar, nos permite manejar toda la energía de forma integrada y venderla bajo distintos PPA en el mercado regulado y libre. Eso nos diferencia de la competencia: construimos y luego integramos la generación en nuestro portafolio.

Marco Fragale, CEO de Orygen. | FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

¿Cuándo estaría en marcha este proyecto?

Planificamos iniciar operación comercial en el cuarto trimestre de 2026. La construcción comenzó en julio de 2025 y avanza muy bien, de modo que esperamos incluso poder adelantar el cronograma.

Los proyectos solares suelen tomar dos años en construirse. ¿Ese es el caso?

Depende del proyecto. En Wayra Solar, esperamos que tome de 14 a 15 meses, menos de dos años.

¿Este proyecto forma parte de la cartera de US$ 3.000 millones anunciada?

Es adicional. Esa cartera involucra proyectos ya priorizados, en estado maduro, pero que requieren más tiempo para su desarrollo.

¿Y de esa cartera ya existen cronogramas?

Ahora mismo estamos enfocados en culminar Wayra Solar. Paralelamente avanzamos con dos proyectos, uno eólico y otro solar, hacia una decisión de inversión el próximo año.

En el Congreso se han aprobado normas sobre energías renovables. ¿Ayudan en el desarrollo?

Nuestra posición es que las renovables no necesitan más incentivos para entrar al mercado. De hecho, en 2024 pusimos en operación la planta solar Clemessy (123 MW en Moquegua) y Wayra Extensión (177 MW en Nasca). Lo que sí necesitamos es mayor confiabilidad en el sistema eléctrico, ya que con más penetración renovable la flexibilidad del sistema disminuye. Por eso será clave cómo se reglamenta el mercado de servicios complementarios.

Marco Fragale, CEO de Orygen.

¿Se requiere además reforzar las líneas de transmisión?

Sí, sin duda. Además hay dos aspectos prioritarios: agilizar la obtención de permisos -todo demora demasiado-, y acelerar los proyectos de transmisión. Muchos proyectos se retrasan por falta de líneas que eviten el vertimiento de energía. Estoy optimista porque Proinversión ya ha adjudicado varios proyectos que ayudarán a robustecer la transmisión en el país.

¿Los servicios complementarios incluyen baterías más eficientes?

Así es, aunque el mercado debe ser tecnológicamente neutro. Lo importante es que entregue señales de precio adecuadas para que el sector privado invierta cuando y donde se requiera. Además, el costo de esos servicios debe ser asumido por quienes generan inestabilidad en el sistema.

¿Ese reglamento está en manos del Minem?

Correcto. La Ley 32249 establece que el mercado de servicios complementarios debe iniciarse el 1 de enero de 2026. El reglamento es crucial, pues de su calidad dependerá que logremos mayor penetración renovable sin perder confiabilidad en el sistema.

Orygen

¿Cuál es hoy la participación de las energías renovables no convencionales en el Perú?

En 2024 representaban alrededor del 10% de la generación. Entre 2030 y 2040, el Perú podría alcanzar el 30% de la matriz renovable no convencional, gracias a la dinámica del mercado ya que estas tecnologías ya son las más competitivas.

¿Qué ventajas implican para las industrias y para los hogares superar ese 30%?

Primero, energía más competitiva, porque las renovables hoy son las más baratas. Segundo, energía sostenible, lo que significa menos emisiones, lucha contra el cambio climático y protección ambiental. Y si todo va acompañado de un mercado de servicios complementarios sólidos, también será energía segura, condición indispensable para la competitividad del país.