Roque Benavides: “El 80% de la inversión privada en el Perú es peruana [...] y nuestras inversiones deben ser respetadas”

Durante uno de Fireside Chat realizado en el marco de Perumin 37 hoy martes, Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, subrayó la importancia de crear un entorno favorable para el capital nacional. Dijo que, localmente, del 100% de la inversión, 20% es pública y 80% privada, y que de esta última, 80% proviene de capitales peruanos y solo 20% de capital extranjero.

“Nuestras inversiones son las que deben ser respetadas”, enfatizó, al insistir en que el desarrollo del país depende de proteger y promover el capital nacional.

Benavides sostuvo que la política y la legislación deben orientarse a promover el desarrollo empresarial, y recordó que una empresa no se reduce a “contar billetes”, sino que genera empleo y bienestar para la población. Además, aseguró no tener interés en postular a un cargo público y reivindicó el papel del sector empresarial en el debate nacional y en la formación de los jóvenes.

Asimismo, comparó la situación política peruana con la institucionalidad democrática de Uruguay, país que visitó recientemente. “Si la política peruana y los partidos políticos fueran como nuestras empresas, otro sería el Perú”, señaló. Criticó que en el Perú existan ‘37 o 38 partidores (divisores)’ en lugar de partidos políticos, lo que consideró una tragedia para la formación de los jóvenes.

El empresario concluyó destacando que el desarrollo exige equilibrio. “Por supuesto que tenemos conciencia social y ambiental, pero también conciencia de que hay que generar riqueza. Eso es lo que tenemos que hacer acá en Perú”, dijo.